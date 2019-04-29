«С тревогой ждём решения»: что говорят в футбольных кругах о судебном процессе над Кокориным и Мамаевым

Обвинения в адрес Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, касающиеся предварительного сговора, абсурдны. Об этом в интервью RT заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Аналогичной точки зрения придерживается экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников. В свою очередь, бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отметил, что опасается за итоговое решение суда, а член комитета РФС по этике Андрей Созин призвал футбольных коллег с осторожностью давать правовую оценку ходу дела.

Суд по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого ушёл на недельный перерыв. Следующее слушание состоится в понедельник, 6 мая. Стороны начнут процедуру прений, при этом адвокаты подсудимых придерживаются мнения, что в скором времени будет вынесен приговор. Так, в эксклюзивном интервью RT Вячеслав Барик, отстаивающий интересы Кирилла Кокорина, высказал предположение, что процесс может закончиться до 15 мая.

К слушаниям по делу игроков «Зенита» и «Краснодара» приковано внимание болельщиков и СМИ, однако в футбольном сообществе взгляды разделились: часть экспертов и игроков продолжают внимательно следить за развитием событий, другие лишь ждут вынесения приговора.

«Никто не учится на чужих ошибках»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с RT подчеркнул, что ход дела и многократное отклонение ходатайств в отношении Кокорина и Мамаева являются слишком радикальными.



«Всё происходящее вокруг этого процесса вызывает у меня только недоумение. Я не юрист, но чисто в человеческом плане убеждён, что изначально к ним применили слишком жёсткие меры. Всё, что происходило после, — результат первых шагов следствия», — отметил Колосков.

При этом функционер не разделяет точку зрения, что действия суда и следствия направлены на формирование общественного мнения и изначально смоделированы как показательные.

«Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер: не те времена сегодня. К тому же фигуры для российского спорта и в целом для страны не столь значимые, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись», — заявил Колосков.

Рассуждая о расхождениях в показаниях потерпевших, свидетелей и самих подсудимых, почётный президент РФС отметил, что инкриминируемые футболистам действия по-прежнему не доказаны. Он также заявил, что своё наказание игроки уже понесли и выразил надежду, что стороне защиты в ходе прений удастся убедить суд в неправильной классификации происшедшего.

«Все разговоры о предварительном сговоре просто абсурдные. Они же приехали отдыхать и выпивать, а не драться. Так что, по моим ощущениям, с них должны снять обвинения в хулиганстве и предварительном сговоре. Надеюсь на это, но загадывать не будем, жду итогового решения с тревогой», — подчеркнул функционер.

Колосков также отметил, что суд по Кокорину и Мамаеву никак не отразится на формировании новой модели поведения футболистов и профессиональных спортсменов.

«Никто не учится на чужих ошибках, очевидно, что и уроком это ни для кого не послужит. К сожалению, массовых ментальных изменений за проступком Саши и Павла не последует. Для глобальных перемен нужны новые взгляды на детский и юношеский спорт. Спортсменов надо с детства учить вести себя достойно. Сейчас до моральных аспектов воспитания никому нет дела. Приехали, потренировались, уехали. Что там дальше, никто не знает», — объяснил Колосков.

«Хочу, чтобы это шоу быстрее закончилось»

Другой представитель РФС, член комитета по этике Андрей Созин, призвал футбольное сообщество с осторожностью оценивать происходящее. По мнению функционера, эксперты и болельщики комментируют ход дела, не вникая в законодательные аспекты процесса.

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«Мне сложно рассуждать и давать правовую оценку суду, так как я не обладаю столь глубокими юридическими познаниями. Я не знаю, долго ли идёт процесс, соблюдены ли в ходе предварительного следствия все процессуальные нормы. Удивляюсь, когда другие уважаемые коллеги из футбольного мира возмущаются происходящим и дают советы. Мне хочется спросить, с чего вы делаете те или иные выводы? Не нравится, когда дилетанты в юрисдикции играют на чувствах общества и высказывают свои мысли», — отметил он.

При этом Созин признался, что следил за допросами потерпевших и свидетелей, и заявил, что судебное разбирательство и большое количество расхождений в процессе ассоциируется у него с шоу.

«Всё это напоминает взаимные упрёки. Уже оказывается Денис Пак на них морально нападал и оскорблял, водитель Соловчук обзывал куриными именами… Знаете, я просто хочу, чтобы каким-то образом это шоу побыстрее закончилось. Любым способом: или их признают невиновными и отпустят, или же установят вину», — признался специалист.

Созин также заявил, что не хочет спекулировать на рассуждениях о степени вины и законном наказании для провинившихся игроков, и призвал футбольное сообщество подождать решения суда.

«Так или иначе, я считаю, что нельзя бить людей стульями по голове. Но ни вы, ни я не знаем всего до конца, нас же там не было. Сейчас выясняется, что их провоцировали гадкими словами. Пусть суд принимает решение. Я не желаю никому крови. Если их признают невиновными, я буду желать им скорейшего возвращения на поле. В противном случае ребятам придётся отправиться в тюрьму», — резюмировал член комитета по этике РФС.

«Скорее всего, их действительно спровоцировали»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с RT признался, что внимательно следит за процессом, и выразил уверенность, что футболисты уже достаточно пробыли в СИЗО.

«Они, конечно же, неправы, но мне кажется, таких историй в нашей стране очень много, и своё наказание они, безусловно, уже получили. Это моё субъективное мнение. Я не юрист, не могу давать правовой оценки случившемуся, но повторюсь, подобное происходит часто», — отметил полузащитник.

Радимов не стал оправдывать футболистов, однако отметил, что, исходя из показаний и поведения всех участников процесса, компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие.

«Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо», — поделился мнением Радимов.

Экс-капитан сине-бело-голубых также признался, что не может предсказать, какое наказание будет вынесено судом. При этом он отметил, что, по его мнению, Кокорины, Мамаев и Протасовицкий не заслуживают реального срока.

«Я даже не хочу говорить об этом и делать какие-то прогнозы. С опаской жду того дня, когда им будут выносить приговор. Очень хочу, чтобы они как можно быстрее вышли на свободу. Да, парни набедокурили, сами это признают, но своё наказание уже понесли», — отметил футболист.

«Важно, чтобы их приняло общество»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников признался, что, в отличие от коллег, утратил интерес к судебному разбирательству.

«Если честно, уже перестал следить за процессом столь пристально. Слишком это дело затянулось и всем понятно, как его ведут, так что вникать в происходящее уже просто нет никакого желания. Хочется другого, чтобы это как можно скорее кончилось, и вынесли решение. Сколько можно тянуть?» — отметил футболист.

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При этом Сенников заявил, что не видит в действиях футболистов признаков предварительного сговора и хулиганства, на которых настаивает сторона обвинения.

«Читая показания свидетелей, продолжаю убеждаться в том, что произошла обычная, бытовая драка. Это, конечно же, никакой не сговор, обычная ссора в кафе и столкновение интересов. В Москве такие конфликты происходят каждые выходные», — заявил бывший футболист.

Рассуждая о соизмеримости содеянного и наказания, экс-игрок сборной России отметил, что длительного срока в тюрьме Кокорины, Мамаев и Протасовицкий не заслужили.

«Учитывая подход к этому делу, боюсь предполагать, чем всё это может закончиться для ребят. Они и так сидят слишком долго. Основания? Ведь никто после этой драки не умер, не получил инвалидность и других серьёзных травм», — выразил мнение Сенников.

Опытный футболист также порассуждал о шансах Кокорина и Мамаева вернуться в большой футбол. По мнению Сенникова, в возобновлении профессиональной карьеры ключевую роль сыграет общественное мнение.

«Физически вернуться они смогут — возраст и подготовка позволят. Важно, чтобы их приняло общество, поддержали клубы и болельщики. Здесь многое зависит и от самих ребят, как ни крути, они совершили проступок, так нельзя себя вести. Пускай выходят быстрее и всеми силами реабилитируются перед болельщиками, продолжают помогать людям и заниматься благотворительностью», — резюмировал эксперт.