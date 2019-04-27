«Судя по всему, прокурор запросит реальный и ощутимый срок»: адвокат Кокорина-младшего о шансах подсудимых

Приговор по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого может быть вынесен до 15 мая. Такое мнение в эксклюзивном интервью RT высказал адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик. Юрист не исключил, что обвинение может запросить для подсудимых пять лет лишения свободы. Кроме того, защитник Кокорина-младшего рассказал, какой стратегии будет придерживаться в ходе прений сторон.

— Как оцениваете темпы рассмотрения дела?

— Честно говоря, не думал, что доживём до момента, когда уйдём на небольшой перерыв. Очень сложно работать в ежедневном режиме. По факту мы с коллегами не имели возможности обстоятельно готовиться. Обычно в судебной практике дела рассматриваются два-три дня в неделю. Таким образом соблюдаются процессуальные права обеих сторон. Всё-таки защите надо готовиться лучше, чем обвинению. У нас же времени не было.

— Ситуация после представления доказательств изменилась?

— Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-разыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же, самое главное — это необъективные допросы свидетелей.

По сути, 80% этих показаний — рассказ самого следователя.

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— А вы знали об этом заранее?

— Нет, мы, как и журналисты, узнавали об этом по ходу процесса. Со свидетелями мы не общались. Исключением стала лишь Александра Поздникавене, которую мы нашли самостоятельно, составили протокол опроса и после этого отправили к следователю. Ещё один свидетель сам вышел на связь с нами. Речь идёт об Игоре Краснове. Он очевидец событий в «Кофемании», серьёзный и уважаемый человек, никак не связанный с компанией ребят. Он предоставил суду объективные данные и подтвердил, что Денис Пак оскорбил наших клиентов.

— Во время представления доказательств вы и ваши коллеги неоднократно акцентировали внимание на нарушениях в ходе следствия и ложных показаниях потерпевших. Будете оспаривать их или оставите на усмотрение суда?

— Будем акцентировать на этом внимание во время прений. Намерены доказывать, что многие факты неправильно оценены, часть процессуальных действий была совершена с нарушениями.

— Будут ли с вашей стороны представлены новые доказательства?

— Готовим ситуационное исследование. Речь о видеоматериалах, к которым мы получили доступ лишь во время судебных разбирательств. В том числе и запись с видеорегистратора машины Виталия Соловчука. Моё субъективное мнение: он мог специально спровоцировать компанию. Футболисты не умеют бить руками. На видео заметно, как «отлетает» после удара голова Мамаева. Кроме того, в разговоре чётко слышно, как Кокорин и Мамаев задают вопрос про «петухов», а он отвечает, что это его мнение. Странно думать, что это была постановка.

— В чём заключается исследование?

— Будем делать полную стенограмму диалога. Это первое исследование. Второе коснётся непосредственно действий и ударов. Наш прокурор утверждает, что Павел Мамаев ударил первым, но, как я уже сказал, голова Мамаева «отлетает» неестественно. Все видели, что Кокорин держит Павла, обнимает его. Чем в таком случае бил Мамаев? Воздухом? Для удара нужна амплитуда. С трёх сантиметров мог ударить только Брюс Ли. В ином случае это не удар, а тычок. Сделаем максимально подробную раскадровку и с учётом физики будем изучать движения каждого.

© Алексей Куденко / РИА Новости

«Где эти побои? Их нет!»

— Какое наказание для ваших подзащитных может попросить гособвинитель?

— Оно будет озвучено в прениях сторон.

Судя по тому, как прокурор ведёт себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идёт о пяти годах лишения свободы.

— Вы, в свою очередь, будете строить защиту вокруг неверной квалификации содеянного?

— Конечно! И не только это. Возьмём моего подзащитного Кирилла Кокорина, которому вменяется причинение лёгкого вреда здоровью Виталия Соловчука. Где эти побои? Их нет! Мамаев и Протасовицкий наносили ему удары и не отрицают этого, но при чём тут Кирилл? Соловчук, исходя из видеоматериалов, ударил младшего Кокорина первым, почему в таком случае к ответственности не привлечён он? Кирилл не делал ему сотрясение мозга, сам потерпевший говорил о том, что нос ему сломал Павел Мамаев. Таким образом, мой клиент по этому эпизоду не может быть привлечён по статье 115. Вред здоровью он не наносил, его действия могут быть квалифицированы как побои.

— А квалификация «хулиганства»?

— Закон говорит о том, что, если ты сидишь и громко ругаешься, за это не предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, по постановлению Верховного суда подобные действия имели место после противоправных действий потерпевшего, как в нашем случае после оскорблений Пака. Они не квалифицируются как хулиганство.

— Согласно показаниям многих свидетелей, Денис Пак оскорбил футболистов и их друзей. При этом на суде он утверждал, что никаких нецензурных слов в адрес подсудимых не произносил. Если это будет доказано, его могут привлечь к какой-либо ответственности?

— На практике такое редко происходит. Да и перед нами не стоит такой задачи. Просто непонятно, почему взрослый и состоятельный человек смотрит как ребёнок (а я действительно считаю Кирилла ребёнком), сидит полгода в тюрьме, просит извинения за содеянное и не получает никакого ответа. По эпизоду в «Кофемании» Кириллу тоже вменяется 115-я статья и причинение вреда здоровью. На записи видно, что там была лишь пощёчина. Нет никаких доказательств и предварительного сговора — иначе как братья сговорились? Телепатически?

— Судья Елена Абрамова 15 мая начинает работу по другому резонансному делу — делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Есть ли шансы, что к этой дате ваш процесс будет полностью завершён?

— Судя по той гонке, что у нас сложилась, я практически уверен, что так и будет. По факту мы можем закончить уже 6 или 7 мая, а после суд уйдёт на вынесение приговора.