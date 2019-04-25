Брат Кокорина о конфликте с Паком: если бы к нему не подошёл, может быть, ничего бы и не было

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Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, на допросе в суде рассказал подробности конфликта с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком в кафе «Кофемания».
Брат Кокорина о конфликте с Паком: если бы к нему не подошёл, может быть, ничего бы и не было
  • РИА Новости

«Когда Пак эту шутку (сравнение с исполнителем PSY. — RT) услышал, отреагировал: «Это вы надо мной шутите?» Протасовицкий же извинился. Брат сказал Александру, чтобы тот не обращал внимания. Пак сказал нам слово на «у». Я к нему подошёл уточнить, зачем он говорит. Он повторил то же слово. Я подумал: надо же, второй инцидент за одни сутки. Мы не хотели конфликта», — приводит слова Кокорина-младшего «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в ответ на последовавшую нецензурную брань дал Паку пощёчину и оценил силу удара в 3—4 балла по десятибалльной шкале.

«Бил ли я его после этого? Я — нет. Как оцениваю своё поведение? Плохо. Если бы к нему не подошёл, может быть, ничего бы и не было. Этого не отрицаю. Я перед ним извинился много раз где только возможно. Я подставил не только себя, но и свою семью, близких», — добавил брат футболиста.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее брат Кокорина рассказал, сколько ударов он нанёс Соловчуку.

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