Брат Кокорина рассказал, сколько ударов он нанёс Соловчуку

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, на допросе в суде рассказал о своём участии в конфликте с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

«Куда я бил, когда Соловчук лежал? Рукой по корпусу три раза. Пытался ли я его ударить когда он встал? Пытался дотянуться до него, но не попал. Удары в голову? Ни разу не попал», — приводит слова Кокорина-младшего «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Кокорин-младший заявил, что брат пригрозил ему за инцидент с Соловчуком.