Кокорин-младший заявил, что брат пригрозил ему за инцидент с Соловчуком

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, на допросе в суде рассказал, как старший брат отреагировал на его участие в конфликте с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

«Он умеет ругать, поверьте. Взял за голову и сказал, что, если я так ещё раз сделаю, будет плохо», — приводит слова Кокорина-младшего «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Александр Кокорин высказался о причине возникновения конфликтов у клуба и в кафе.