Кокорин высказался о причинах возникших конфликтов у клуба и в кафе

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде высказал мнение о причинах возникновения конфликтов у клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания», которые произошли в один день.

«Я много думал. Была куча факторов, которые сложились. Мне непонятно, почему люди в Москве, не знающие меня, говорят такие слова в мой адрес», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос судьи, зачем было бить Дениса Пака, футболист заявил, что «не удержался», но «если бы не сыграли факторы», он бы не трогал его и не оскорблял.

Относительно ситуации с Соловчуком Кокорин заявил, что просто хотел услышать от него объяснения его слов, но сейчас не стал бы этого делать.

«Но тогда я был уставший плюс выпивший. Сыграли многие факторы», — добавил футболист.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Кокорин рассказал, зачем взял стул перед тем, как ударить Пака.