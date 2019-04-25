Кокорин рассказал, зачем взял стул перед тем как ударить Пака

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопрос с какой целью он взял в руку стул во время конфликта с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком в кафе «Кофемания».

«Я не обсуждал его, я сидел к нему спиной. Я хотел уже уходить, услышал, что мой брат выясняет отношения с кем-то, подошёл к нему. Взял ли я стул, чтобы подсесть? Да. Либо колено положить. Изначально у меня не было цели бить его. Поэтому я задал ему вопрос. Куда я его ударил? По левому боку, левой руке», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

1 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что Кокорин назвал секундной слабостью удар Пака стулом.