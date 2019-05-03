Признание от УЕФА и пример для Роналду: Месси вновь стал самым обсуждаемым футболистом мира

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформивший дубль в ворота «Ливерпуля» и забивший 600-й гол за каталонцев, признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба УЕФА. Многие тренеры не удивились такому решению, отметив мастерство и талант Месси, и выразили мнение, что результаты аргентинца станут стимулом для Криштиану Роналду улучшить свои показатели. Однако эту точку зрения не разделяют болельщики «Ливерпуля». Они считают, что в первом полуфинальном матче Месси ударил одного из игроков соперника, и создали петицию с требованием запретить известному футболисту участвовать в следующем матче ЛЧ.

Лучший из лучших

Высокая результативность Месси и два гола в ворота «Ливерпуля», один из которых был оформлен со штрафного удара, были по достоинству оценены мировым футбольным руководством и принесли лидеру «Барселоны» лавры лучшего игрока Старого Света по итогам первых матчей полуфинала Лиги чемпионов. В авторитетном голосовании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аргентинец обошёл своего партнёра по нападению Луиса Суареса, а также двух полузащитников голландского «Аякса» Френки де Йонга и Донни ван де Бека, которые своими результативными действиями помогли амстердамцам в гостях одержать победу над «Тоттенхэмом» и приблизиться к финалу.

При этом яркую игру Месси продолжают обсуждать и спустя двое суток после завершения матча.

Об игре 31-летнего аргентинца высказались ряд тренеров ведущих европейских коллективов. Так, наставник мюнхенской «Баварии» Нико Ковач отметил высочайший уровень игры форварда и заявил, что считает Месси лучшим футболистом мира.

«Он такой один. Есть только Месси. Что бы я ни говорил, этого недостаточно. Его необходимо ежедневно осыпать комплиментами, используя прилагательные в превосходной степени. Всегда так считал. Даже будучи главным тренером сборной Хорватии, на каждом голосовании за «Золотой мяч» отдавал ему своё предпочтение. Конечно, в мире много хороших и даже очень хороших футболистов, но он — лучший», — цитирует хорватского специалиста официальный сайт УЕФА.

В схожем ключе высказался и тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Наставник заявил, что 600-й гол Месси за «Барселону» станет для его португальского визави Криштиану Роналду стимулом к футбольному развитию.

«Блестящая игра Лео — знак для Криштиану. Не сомневаюсь, что, оглядываясь на его результаты, Роналду будет стремиться увеличить свой голевой показатель, ведь он горит желанием завершить сезон в качестве лучшего бомбардира Серии А», — приводит слова Аллегри издание Goal.

Впрочем, в самой «Барселоне» к выбору УЕФА отнеслись спокойно, более того, начало голосования и оглашение имён претендентов каталонцы встретили с иронией.

«Да ладно, Лига чемпионов, ты серьёзно?» — говорится в обращении сине-гранатовых под постом в официальном аккаунте Лиги чемпионов.

Петиция

Впрочем, далеко не все поддерживают такую точку зрения в отношении Месси.

Фанаты английского «Ливерпуля», разгромленного на «Камп Ноу» со счётом 3:0, заподозрили нападающего «Барселоны» в нечестной игре. Поклонники мерсисайдцев утверждают, что аргентинский форвард сине-гранатовых ударил рукой по голове хавбека британцев Фабиньо. Именно после этого эпизода главный судья матча Бьорн Кейперс «по ошибке» назначил штрафной в пользу каталонского клуба, после которого Месси оформил дубль.

Требуя не только признать ошибку рефери, но и наказать провинившуюся на поле звезду, представители болельщиков «Ливерпуля» составили петицию и просят оштрафовать и дисквалифицировать Месси на следующую игру с их командой.

За несколько часов под петицией было собрано почти пять тысяч подписей, однако реакции со стороны официальных лиц не последовало.

Признание от клуба

Пока англичане предпринимают попытки накануне ответного матча ЛЧ лишить «Барселону» её главной ударной силы, руководство сине-гранатовых подчёркивает значимость Месси для команды.

Так, президент Хосеп Мария Бартомеу поделился своими мыслями о будущем форварда и подчеркнул, что талант и ресурсы организма могут позволить аргентинцу быть на пике форме ещё минимум десять лет.

«Он точно будет выходить на поле в ближайшие три, четыре, пять лет, но мы точно не знаем, как долго это будет продолжаться... Ровно столько, сколько он захочет. Кто знает, может, он и вовсе решит играть до 45. Но так или иначе, мы готовимся к моменту, когда Лео устанет. Конечно, я не думаю, что этот день близок, напротив, уверен: это произойдёт не скоро», — отметил функционер.

Бартомеу также рассказал, что аналитики «Барселоны» точечно усиливают команду, чтобы в случае ухода Месси клуб не потерял своих позиций на мировой футбольной арене.

«Молодые Усман Дембеле, Клеман Лангле и Артур Энрике были куплены, чтобы в будущем построить вокруг них команду, которая сможет добиваться успеха, после того как Месси завершит карьеру. Я каждый день говорю всем нашим игрокам: «Выжимайте максимум из каждой минуты, проведённой рядом с ним», — признался президент сине-гранатовых.

При этом глава «Барселоны» выразил уверенность, что Лионель Месси завершит карьеру в своей нынешней команде, и сравнил его преданность клубным цветам с историей легендарного Пеле.

«Я всегда говорю и восхищаюсь Пеле, который всю свою жизнь ассоциировался с «Сантосом». Так же и Месси. Его талант принадлежит мировому футболу, но он всегда жил в Барселоне. Я точно знаю, что он так и будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Безусловно, однажды он перестанет выходить на поле, но останется в «Барселоне». Лео — гений, и он доказывает это уже много лет подряд», — приводит слова Бартомеу The Guardian.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, на стадионе «Энфилд».