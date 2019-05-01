Быстрый гол Ван де Бека, удар Нереса в штангу и травма Вертонгена: «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ

«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф. Единственный мяч на 15-й минуте забил полузащитник амстердамцев Донни ван де Бек. Лондонцы ещё в первом тайме лишились основного центрального защитника Яна Вертонгена, который получил сотрясение мозга.

Отдохнувший «Аякс» и отсутствие звёзд «Тоттенхэма»

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов уже сейчас можно назвать одним из лучших в истории. Во-первых, он оказался богат на невероятные камбэки, во-вторых, подарил миру сразу несколько фантастических матчей. Наконец, в этом году в главном еврокубке произошли две громкие сенсации: до полуфинала добрались «Аякс» и «Тоттенхэм».

Первая часть их противостояния состоялась в Лондоне на новом стадионе «шпор», где они уже успели обыграть «Манчестер Сити». Правда, в отчётном матче подопечные Маурисио Почеттино не могли рассчитывать сразу на двух главных звёзд — травмированного Гарри Кейна и дисквалифицированного Сон Хын Мина.

У аргентинского специалиста не осталось иного выбора, кроме как бросить в бой автора решающего мяча в противостоянии с «Манчестер Сити» Фернандо Льоренте и Лукаса Моуру. Также вышли на поле все четверо экс-футболистов «Аякса» в составе хозяев: Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Кристиан Эриксен.

Амстердамцы, которые выбили из борьбы «Реал» и «Ювентус», привезли в Лондон всех лидеров. Разве что на скамейке остался Нуссайр Мазрауи, который получил травму в Турине и не до конца успел восстановиться после неё. Зато вернулся в состав отбывший дисквалификацию защитник Николас Тальяфико.

При этом гости подошли к важнейшей игре отдохнувшими, поскольку последний матч чемпионата страны провели неделю назад. Местная лига пошла клубу навстречу и перенесла на май целый тур, что вызвало недовольство Почеттино. Но его визави Эрик тен Хаг в ответ напомнил. что в АПЛ платят куда большие деньги, чем в Эредивизи.

Тотальное преимущество «Аякса» и перестановки от Почеттино

С первых минут лучшая физическая готовность гостей буквально бросилась в глаза. Они со стартового свистка испанского судьи Матеу Лаоса забрали мяч под свой контроль и вынудили «Тоттенхэм» обороняться. А при потерях подопечные тен Хага сразу организовывали мощный прессинг, из-под которого соперники выходили с огромным трудом.

Первая половина тайма целиком и полностью осталась за «Аяксом». Молодые амстердамцы не выпускали хозяев со своей половины поля.

Давление принесло результат: на 15-й минуте Донни ван де Бек открыл счёт. После разрезающей передачи Хакима Зиеша полузащитник оказался прямо перед вратарём и спокойно пробил в дальний угол.

Показалось, что футболист залез в положение вне игры, но повтор чётко показал: игрок находился на одной линии с задержавшимся Кираном Триппьером. К слову в Турине Ван де Бек забил очень похожий мяч.

В Лондоне жДонни мгновенно чуть не оформил дубль, но Уго Льорис ногами парировал направленный в ближний угол мяч.

Возникало ощущение, что «Аякс» играет не с одной из сильнейших команд Англии в полуфинале Лиги чемпионов, а экзаменует очередного соперника по первенству Нидерландов.

Но ближе к середине тайма гости взяли паузу и позволили сопернику наладить контроль над мячом. К тому же обе команды были вынуждены отдыхать в течение пяти минут после того, как разбил нос в верховом единоборстве Вертонген. Защитнику долго оказывали помощь, он даже пытался вернуться в игру, но едва не потерял сознание прямо на поле и был заменён на Муссу Сиссоко.

Так вынужденно Почеттино отошёл от расстановки с тремя центральными защитниками, и это помогло его команде почувствовать себя увереннее, тем более терять было уже нечего. Концовку тайма «Тоттенхэм» провёл в атаках и даже создал пару опасных моментов. В частности, после подачи стандарта Алдервейрелд едва не сравнял счёт ударом головой.

Неудачная попытка спастись и штанга от Нереса

Второй тайм «Тоттенхэм» также начал смело. Терять команде было уже нечего, поэтому она активно пошла вперёд. При этом лондонцы рисковали, поскольку футболисты «Аякса» как никто в Европе умеют врываться в свободные зоны.

Однако амстердамцы в этот момент, кажется, и сами не до конца понимали, что им делать: пытаться забить второй мяч или играть на удержание счёта, что подопечные тен Хага не очень умеют. В результате они не только отдали инициативу сопернику, но и перестали выходить в контратаки.

Теперь уже хозяева активно прессинговали гостей и пытались довести мяч в чужую штрафную. Однако действительно опасных моментов у ворот Андре Онаны не возникало. Вспоминается разве что ещё один немного неточный удар Алдервейрелда головой после подачи стандарта. В целом же гости чаще всего выигрывали верховую борьбу.

В середине второго тайма тен Хаг сделал замену, которая успокоила игру. Вместо подуставшего Шоне он выпустил в опорную зону номинального крайнего защитника Мазрауи. «Аяксу» удалось отодвинуть игру от своих ворот. Мало того, амстердамцы вновь включили высокий прессинг и перестали позволять лондонцам начинать атаки.

А за десять минут до конца матча Давид Нерес вполне мог поставить точку в матче, но из убойной позиции попал в штангу.

Почеттино в ответ в концовке освежил края обороны, и бросил в бой Бена Дэвиса с Хуаном Маркосом Фойтом, но отыграться это не помогло.

Тем не менее, поражение с минимальным счётом не является для «Тоттенхэма» приговором, тем более что в ответном матче сумеет принять участие Сон Хын Мин. «Аякс» же максимально приблизился к историческому выходу в финал и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф, продлив гостевую беспроигрышную серию в матчах текущего розыгрыша ЛЧ до девяти встреч.