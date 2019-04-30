Потери англичан, фора голландцев и противостояние датчан: «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Английской команде придётся играть без двух главных звёзд — Гарри Кейна и Сон Хын Мина. Зато сразу четыре футболиста хозяев получат возможность отомстить своему бывшему коллективу, а Кристиан Эриксен померится силами с партнёром по сборной Дании Лассе Шоне. Гости же попытаются продлить беспроигрышную серию в столице Англии.

Удобный календарь «Аякса» и осечки «Тоттенхэма»

Если бы перед началом сезона футбольным поклонникам сообщили, что до полуфинала Лиги чемпионов доберётся «Аякс» или «Тоттенхэм», они бы сильно удивились. А в расклад, при котором в четвёрку сильнейших пробьются обе команды, никто бы не поверил вовсе.

«Аякс», начав путь в турнире со второго квалификационного раунда, в плей-офф выбил из борьбы действующего обладателя трофея «Реал» и амбициозный «Ювентус» с Криштиану Роналду в составе.

«Тоттенхэм» же подарил миру невероятный ответный матч с «Манчестер Сити», в котором потерпел поражение — 3:4, но сумел пройти дальше благодаря победе в родных стенах. Теперь командам-сенсациям предстоит определить лишнего в очном противостоянии.

Существенным плюсом для коллектива из Нидерландов должен стать менее насыщенный календарь игр. В то время как АПЛ практически не идёт навстречу участникам еврокубков, в руководстве голландской Эредивизи ради «Аякса» перенесли целый тур — с 28 апреля на 15 мая. Таким образом, подопечные Эрика Тен Хага получили на отдых неделю вместо двух дней. Наставника лондонцев Маурисио Почеттино это не слишком порадовало.

«Понимаю, что в такой ситуации у каждого может быть своё мнение. Хорошо знаю, что АПЛ и Футбольная ассоциации Англии пытались помочь. Это правда, что АПЛ сильно отличается от чемпионата Нидерландов, но «Аяксу» играть не придётся, и это факт. Мне кажется, это нечестно», — приводит слова специалиста Goal.

«Тоттенхэм» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов потерпел поражение от «Сити» в АПЛ, после чего взял верх над скромным «Брайтоном» благодаря голу Кристиана Эриксена на 88-й минуте. В последней же встрече перед полуфиналом ЛЧ подопечные Почеттино уступили дома «Вест Хэму». Это поражение стало для них первым на новом стадионе.

«Аякс» же после победы над «Ювентусом» набрал шесть очков из шести возможных в чемпионате страны и продолжает делить лидерство с ПСВ. Вдобавок подопечные тен Хага установили новый рекорд результативности для голландских клубов — 160 мячей за сезон во всех турнирах и 111 — в чемпионате.

А в субботу команду ждёт решающий матч Кубка страны с «Виллем II». Удаётся амстердамцам обходиться и без травм. Единственное, пока под вопросом участие в отчётной игре левого защитника Нуссайра Мазрауи, который получил повреждение в Турине. Впрочем, тогда его безболезненно заменил Дэйли Синкгравен.

У «Тоттенхэма» потери куда серьёзнее. Точно не помогут команде травмированный Гарри Кейн и дисквалифицированный Сон Хын Мин. Таким образом, в родных стенах «шпоры» будут вынуждены обходиться без двух главных исполнителей в атакующей линии. Кроме того, под вопросом участие во встрече Сержа Орье и Муссы Сиссоко.

Второе противостояние команд в истории и удачная статистика амстердамцев

Между соперниками не так мало общего, как кажется на первый взгляд. Во-первых, в составе лондонцев выступает сразу четыре футболиста, которые ранее защищали цвета «Аякса»: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Кристиан Эриксен и Давинсон Санчес. Трое из них практически наверняка появятся в стартовом составе во вторник и попытаются огорчить бывшую команду.

При этом Эриксена ждёт интереснейшее противостояние с партнёром по сборной Дании Лассе Шоне. На протяжении двух сезонов они вместе выступали за амстердамцев, пока Кристиан не перешёл в «Тоттенхэм», а теперь регулярно выходят на поле вместе в международных встречах.

«Аяксу» и «Тоттенхэму» предстоит встретиться в еврокубках лишь второй раз в истории. Их предыдущая дуэль состоялась ещё в 1982-м в рамках 1/16 финала Кубка кубков, и тогда победу по сумме двух матчей одержал английской коллектив — 3:1, 3:0.

Примечательно, что это поражение — для голландской команды единственное в Лондоне. С тех пор в столице Англии «Аякс» одержал одну победу и добился двух ничьих. Мало того, именно здесь амстердамцы завоевали свой первый Кубок европейских чемпионов в истории. Это произошло в 1971-м, а в роли проигравшей стороны оказался греческий «Панатинаикос».

С тех пор «Аякс» ещё дважды выигрывал КЕЧ и один раз — ЛЧ. Успехи «Тоттенхэма» в еврокубках не идут ни в какое сравнение. Собственно, лондонцы являются единственным полуфиналистом турнира, который не только ни разу не поднимал над головой главный европейский трофей, но даже не играл в финале. В полуфинале же «шпоры» оказались во второй раз в истории и впервые за 57 лет.

«Аякс» попал в четвёрку сильнейшего еврокубка в девятый раз, но в первый — за последние 22 года. Зато в шести предыдущих случаях амстердамцы пробивались и в решающий матч.

Что же касается персональной статистики, то особенно важно забить будет нападающему команды из Нидерландов Душану Тадичу, который сражается за победу в гонке бомбардиров турнира. На счету серба девять точных ударов, на один мяч меньше, чем у Лионеля Месси. Лучшим же снайпером «Тоттенхэма» в ЛЧ является травмированный Кейн — у него пять мячей.

«Никто не мог себе такого представить»

Между тем главные тренеры обеих команд в преддверии первого матча высказали друг другу немало комплиментов. Например, Почеттино заявил, что ему будет приятно встретиться с тен Хагом.

«Выход в полуфинал — следствие классного состава команды, но тренер тоже вносит свой вклад. Тен Хаг реализует собственные идеи, и, как мне кажется, проделывает фантастическую работу. «Аякс» заслуживает множества добрых слов в свой адрес. Успех амстердамцев немного напоминает наш собственный. Никто не верил, что они выйдут в полуфинал, но и они, и мы заслуженно добились этого успеха. Это будет волшебный вечер. Мы сыграем в полуфинале на своём новом стадионе. Несколько месяцев назад никто не мог себе такого представить», — отметил аргентинский специалист.

При этом Почеттино подчеркнул, что главный секрет «Тоттенхэма» — командный дух.

«Нас ждут два матча. Завтра мы проведём первый тайм, а второй состоится на стадионе «Аякса». Важно, в каком состоянии мы подойдём к этому матчу, как будем справляться с давлением на протяжении 90 минут. Мы в полуфинале, потому что мы хорошая команда. Мы добрались до этой стадии, поскольку играли достойно, всегда были единым целым. На первом плане всегда оставались интересы команды», — добавил наставник лондонцев.

В свою очередь тен Хаг заявил, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом и намерена завоевать трофей.

«Мы хотим продолжать двигаться по заданной траектории. Потрясающе, что «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, ведь в начале сезона никто и предположить не мог, что команда из Нидерландов заберётся так высоко. Мы уже добились определённого успеха, но хотим большего. На лаврах почивать не собираемся», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Также специалист признался, что тщательно подготовил команду на основе её сильных качеств.

«Мы хотим быть уверенными на поле, но в то же время не становиться простодушными. У нас за плечами немало матчей. Думаю, у «Аякса» имеются хорошие шансы. Надо уважать соперника, и мы делаем это всегда. Это принцип нашей работы. В чём команда может прибавить, так это в реализации, нужно использовать свои опасные моменты. Реализации не хватило, например, в домашнем матче с «Реалом». В Турине мы выиграли — 2:1, но счёт мог быть крупнее», — отметил тен Хаг.