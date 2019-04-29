Грубая ошибка Де Хеа, драка на поле в Лидсе, поражения «Милана» и «Реала»: события воскресенья в европейском футболе

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в матче АПЛ с «Челси» допустил очередную результативную ошибку. Во встрече второго по силе английского дивизиона началась драка из-за нарушения правил фейр-плей. А «Реал» и «Милан» потерпели неожиданные поражения. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Тяжёлая победа «Манчестер Сити» и достижение Агуэро

Рвущийся к чемпионству «Манчестер Сити» в воскресенье не без труда положил в командную копилку очередные три очка. «Бёрнли», хотя и решил задачу по сохранению места в элите, был настроен отобрать у фаворита очки, а нападающий коллектива Эшли Барнс пошутил, что Юрген Клопп пообещал забрать его в «Ливерпуль», если он огорчит подопечных Хосепа Гвардиолы.

В результате забить хозяевам не удалось, но и «Манчестер» более часа игрового времени не мог распечатать ворота скромного соперника. Футболисты «Бёрнли» стояли насмерть, а вратарь Том Хитон совершал сейв за сейвом. Всего в створ его ворот было нанесено семь ударов, в створ ворот гостей — один.

И всё же «горожане» не допустили потери очков. На 66-й минуте необходимую победу команде принёс Серхио Агуэро. После передачи с правого фланга аргентинцу позволили обработать мяч в штрафной и пробить, а Хитон вынес его уже из-за линии.

Для нападающего этот мяч стал 20-м в чемпионате, и он второй футболист в истории АПЛ, который отличился 20 и более раз в пяти сезонах подряд после Тьерри Анри.

«Манчестер» же набрал 92 очка и за два тура до финиша по-прежнему опережает «Ливерпуль» на один балл.

Reuters

Разгром «Арсенала» и ничья в Манчестере

А остальные английские топ-клубы, которые ведут ожесточённую борьбу за попадание в Лигу чемпионов, кажется, решили делать друг другу подарки в каждом туре. Открыл серию неудач фаворитов в субботу «Тоттенхэм», который дома крупно уступил «Вест Хэму».

Вслед за этим разгромное поражение в Лестере потерпел «Арсенал», причём дубль на последних минутах удалось оформить Джейми Варди. В активе 32-летнего форварда значатся уже 18 мячей в текущем сезоне АПЛ. «Канониры» же потерпели третье поражение подряд в национальном первенстве, умудрившись, помимо «Лестера», уступить «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптону».

Чуть позже в очном матче сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Победитель встречи мог стать фаворитом в борьбе за бронзу, но взять верх ни одной из команд не удалось.

Манкунианцы после целого ряда осечек горели желанием реабилитироваться перед болельщиками и открыли счёт уже на 11-й минуте. Хуан Мата поразил створ после заброса Ромелу Лукаку и скидки Люка Шоу.

Однако набрать три очка подопечным Уле-Гуннара Сульшера вновь не удалось — команду в очередной раз подвёл прежде надёжный Давид де Хеа. В концовке первого тайма испанец после дальнего удара Антонио Рюдигера неловко отразил мяч перед собой, а Маркос Алонсо спокойно добил его в сетку.

Для Де Хеа эта результативная ошибка стала уже третьей в последних четырёх матчах, притом что в предыдущих 123 встречах за команду он допустил те же три помарки.

Во втором тайме счёт так и не изменился, хотя в одном из эпизодов Педро вынес мяч из пустых ворот. А в другом защитник МЮ Маркос Рохо чуть было не сломал ногу Виллиану в грубейшем подкате. Судья показал ему жёлтую карточку.

Reuters

Тяжёлый матч для «Баварии»

Не обошлось без осечек топ-клубов и в Бундеслиге. Лидирующая «Бавария» имела отличную возможность оторваться от дортмундской «Боруссии» после поражения преследователя в рурском дерби, но едва не уступила аутсайдеру «Нюрнбергу».

Первый тайм завершился без забитых мячей, а в самом начале второго сражающиеся за выживание хозяева неожиданно вышли вперёд. Матеус Перейра с линии штрафной пробил точно в дальний угол.

Отыграться «Баварии» удалось лишь за 15 минут до конца, когда Серж Гнабри перебросил вратаря после диагонали в штрафную соперника.

Уже в добавленное арбитром время «Нюрнберг» заработал стандарт, после подачи которого вышедший на замену 18-летний Альфонсо Дэвис ударил соперника локтем в лицо — судья, получив подсказку от помощника, указал на точку. Аутсайдер имел отличную возможность вырвать важнейшие три очка, но Тим Лайбольд пробил в штангу.

Таким образом, за два тура до финиша «Баварию» и «Боруссию» в турнирной таблице разделяют всего два очка, а это значит, что борьба за чемпионство ещё не окончена.

Reuters

Эпидемия поражений и провал «Реала»

Поддержали тренд на осечки и в Примере. Там умудрились потерпеть поражение все три команды, сражающиеся за последнюю путёвку в Лигу чемпионов, и мадридский «Реал» в придачу.

Также по теме Чемпионский гол Месси, лидерство «Ливерпуля», бомбардирский подвиг Комличенко: события субботы в европейском футболе «Барселона» досрочно одержала победу в чемпионате Испании за три тура до конца сезона. Выиграть турнир в 26-й раз помог гол Лионеля...

«Валенсия» Дениса Черышева и «Севилья» Квинси Промеса ухитрились уступить скромным «Эйбару» и «Жироне» соответственно. Футболисты «Хетафе» выходили на поле в Сан-Себастьяне, уже зная об осечках прямых конкурентов, но в итоге тоже проиграли — 1:2.

Наконец, «Реал» вовсе потерпел поражение от идущего на предпоследнем месте «Райо Вальекано», который практически лишился шансов на сохранение места в элите. Однако игроки скромной команды намерены сражаться до конца, а потому оказались куда более мотивированными, чем звёзды «сливочных».

Решающим эпизодом матча стал пенальти в середине первого тайма, который реализовал Адриан Эмбарба. Ответить на этот гол подопечным Зинедина Зидана так и не удалось.

«Реал» провёл одну из худших игр в сезоне и потерпел десятое поражение в национальном первенстве, тогда как соперник ни в чём не уступил звёздному оппоненту и по делу набрал три очка.

Поражение «Милана» в Турине и удаление за пять минут

В Италии же сражающийся за попадание в первую четвёрку «Милан» на выезде уступил «Торино». В итоге в зоне Лиги чемпионов оказалась «Рома», которая накануне разгромила «Кальяри». При этом красно-чёрные не только пропустили первый мяч с пенальти, но и вынуждены были доигрывать матч в меньшинстве, после того как защитник Алессио Романьоли получил две жёлтые карточки за пять минут.

Успех отпраздновала и другая римская команда — «Лацио». Три очка в матче с «Сампдорией» команде принёс дубль экс-нападающего «Локомотива» Фелипе Кайседо.

В составе же хозяев забитым мячом отметился 36-летний Фабио Квальярела. Для него этот гол стал 23-м в текущем сезоне Серии А, и опытный футболист по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров турнира, на два точных удара опережая Дувана Сапату с Кшиштофом Пёнтеком и на три — Криштиану Роналду.

Скандал в Англии

А на английском турнире Чемпионшип в воскресенье разгорелся нешуточный скандал. В матче сражающихся за место в АПЛ «Лидса» и «Астон Виллы» болельщики стали свидетелями неожиданного происшествия.

Незадолго до конца встречи при счёте 0:0 футболист «Астон Виллы» Джонатан Коджа оказался на газоне в центре поля после столкновения с соперником, но футболисты хозяев продолжили атаку, хотя один из игроков команды, Тайлер Робертс, получив мяч, показал соперникам большой палец, демонстрируя, что намерен остановить наступление.

Вместо этого он выполнил передачу на партнёра, а тот, в свою очередь, сделал результативный прострел в штрафную. После этого у ворот гостей едва не началась драка, а судье пришлось удалить с поля футболиста «Астон Виллы» Анвара Эль-Гази за толчок и удар соперника локтем.

В ответ наставник «Лидса» Марсело Бьелса принял мудрое решение и приказал своим подопечным пропустить. Правда, защитник Понтус Янссон почему-то наставника не послушал и до конца пытался помешать игрокам «Вест Хэма» поразить ворота, а затем едва не набросился с кулаками на партнёров.

В результате необычный матч так и закончился со счётом 1:1, а обе команды по-прежнему претендуют на повышение в классе.

Reuters

Хет-трик во Франции

Наконец, игровой день во Франции оказался ознаменован хет-триком полузащитника «Ниццы» Юсефа Аталя. Алжирец трижды поразил ворота аутсайдера «Генгама» и принёс своей команде победу. Примечательно, что в предыдущих 24 матчах Лиги 1 он забил те же три мяча.

И в целом на счету 22-летнего футболиста до отчётной встречи значилось лишь четыре точных удара во всех турнирах, включая матчи за сборную.