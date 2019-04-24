Самый быстрый гол в истории АПЛ и предпоследний шаг «Барселоны» к чемпионству: события вторника в европейском футболе

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого раннего гола в истории АПЛ. «Барселона» на выезде обыграла «Алавес» и практически обеспечила себе золотые медали Примеры. А «Витесс» Леонида Слуцкого уступил полуфиналисту Лиги чемпионов «Аяксу». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Голы на первой и последней минутах

Для нападающего «Саутгемптона» Шейна Лонга текущий сезон сложно назвать самым удачным в карьере, ведь до матча с «Уотфордом» на его счету в 23 матчах АПЛ значились лишь скромные три мяча.

Однако во вторник ирландец стал автором по-настоящему исторического рекорда. Не успели футболисты «Уотфорда» разыграть мяч с центра поля, как подарили его Лонгу. Защитник хозяев, получив снаряд у собственной штрафной, выбил его прямо в нападающего. Шейн удачно воспользовался отскоком и перебросил выскочившего навстречу вратаря. Шла седьмая секунда встречи, и этот гол стал самым быстрым в истории АПЛ.

Предыдущее достижение принадлежало футболисту «Тоттенхэма» Ледли Кингу, который в 2000-м открыл счёт в матче с «Брэдфордом» на девятой секунде.

При этом победным мяч Лонга не стал, а «Уотфорд» по иронии судьбы отыгрался на последней минуте — 1:1. Андре Грэй принёс хозяевам ничью.

Спасение «Тоттенхэма»

Лишь в концовке удалось отличиться в матче с «Брайтоном» и сражающемуся за медали «Тоттенхэму». Полуфиналист Лиги чемпионов на своём поле безуспешно пытался взломать оборону аутсайдера АПЛ, но ничего не получалось.

Суммарно хозяева нанесли 21 удар по воротам соперника, восемь из которых — в створ. Гости же пробили в створ ворот Уго Льориса лишь раз. Несмотря на это, всё шло к сенсационной потере очков подопечными Маурисио Почеттино.

Спас «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен. За две минуты до конца основного времени датчанин неожиданно пробил в ближний угол из-за пределов штрафной. Попутно полузащитник стал одним из немногих футболистов, которым в АПЛ удалось забить 20 и более мячей как левой (20), так и правой ногой (26). «Брайтон» Кристиан огорчил левой.

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Гол молодого воспитанника и отдых Месси

А в Испании «Барселона» сделала очередной шаг к чемпионству, на выезде обыграв неуступчивый «Алавес». Причём Эрнесто Вальверде изначально решил обойтись без помощи Лионеля Месси и оставил аргентинца на скамейке. Зато в стартовый состав попал молодой воспитанник клуба Карлос Аленья.

Однако без их лучшего бомбардира у каталонцев никак не получалось открыть счёт. Хотя преимущество сине-гранатовых было неоспоримо, на перерыв команды ушли с нулями на табло. Казалось, Месси всё же появится на поле.

И Лионель действительно вступил в игру, но лишь при счёте 2:0 в пользу «Барсы». Не успели соперники начать второй тайм, как Аленья после изящного пропуска от Луиса Суареса вышел один на один с вратарём и переиграл его.

Тут же именитые гости забили и второй мяч. Причём изначально судья взятие ворот отменил из-за офсайда, но при просмотре повтора углядел игру рукой у хозяев в ходе атаки соперника и назначил пенальти, который реализовал Суарес — 2:0.

«Барселона» одержала 24-ю победу в Примере и уже в среду может стать чемпионом Испании, если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». А в следующем туре победа каталонцев над «Леванте» в любом случае принесёт им золотые медали.

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Исторический успех «Лейпцига»

В Германии состоялся первый полуфинальный матч Кубка страны, в котором близкий к возвращению в Бундеслигу «Гамбург» принимал занимающий третье место в элитном дивизионе «Лейпциг».

Хозяева мечтали подставить подножку команде из Лейпцига и пробиться в финал турнира и даже сумели отыграться после быстрого мяча Юссуфа Поульсена. Однако во втором тайме Василие Яньичич записал в свой пассив автогол, а за 20 минут до конца встречи точку поставил Эмиль Форсберг.

Таким образом, «Лейпциг» впервые в истории пробился в финал Кубка Германии, где сыграет либо с «Вердером», либо с «Баварией», которые сразятся между собой уже в среду.

Тяжёлое испытание для Слуцкого

Наконец, в чемпионате Нидерландов «Витесс» Леонида Слуцкого отправился в гости к полуфиналисту Лиги чемпионов «Аяксу» и намеревался отобрать очки у претендующей на золото в национальном первенстве команды.

Однако серьёзной проблемой для тренера стало отсутствие российского правого защитника Вячеслава Караваева. Специалист выпустил в старте сразу пять защитников, но это не помогло.

Хозяева владели заметным преимуществом по ходу всего первого тайма и нанесли 13 ударов по воротам «Витесса» против трёх у соперника, причём большая часть моментов приходила через фланг отсутствовавшего Караваева. Несмотря на это, арнемцы были близки к тому, чтобы уйти на перерыв, не пропустив, но на 41-й минуте счёт открыл Хаким Зиеш.

А во втором тайме «Аякс» отличился ещё трижды, но один из мячей судья отменил из-за офсайда после просмотра VAR.

Лишь после этого полуфиналисты Лиги чемпионов успокоились и позволили сопернику избежать разгромного поражения — 2:4. «Аякс» набрал дежурные три очка и вырвался на чистое первое место. Однако ПСВ свой матч 32-го тура Эредивизи сыграет в четверг и может вновь догнать лидера.