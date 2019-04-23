«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии по футболу

«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» в матче полуфинала Кубка Германии по футболу.

Игра, прошедшая на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, закончилась победой гостей — 3:1.

«Лейпциг» вышел вперёд на 12-й минуте благодаря голу Юссуфа Поульсена. В середине первой половины встречи хозяева сравняли счёт — отличился Бейкери Джатта. Подопечные Ральфа Рангника снова повели после автогола Василие Яничича, а на 73-й минуте Эмиль Форсберг отправил третий мяч в ворота «Гамбурга».

Таким образом, «Лейпциг» стал первым финалистом турнира. В решающем матче он встретится с победителем противостояния «Вердер» — «Бавария».

Ранее дортмундская «Боруссия» крупно победила «Фрайбург» в 30-м туре Бундеслиги.