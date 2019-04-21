Чемпионство «Ювентуса» и месть «Манчестер Сити»: события дня в европейском футболе

«Ювентус» за семь туров до окончания первенства Италии обеспечил себе восьмой подряд титул. «Манчестер Сити» в важнейшем матче АПЛ обыграл «Тоттенхэм» и отомстил сопернику за вылет из Лиги чемпионов. А «Витесс» Леонида Слуцкого разгромил «ПЕК Зволле» и прервал серию без побед. RT рассказывает о главных футбольных событиях субботы в ведущих европейских чемпионатах.

Дебютный гол 18-летнего юноши и неназначенный пенальти

В главном противостоянии игрового дня встретились команды, которые всего несколько дней назад порадовали мир зрелищным и результативным футболом, — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». В среду лондонцы в драматичном матче уступили сопернику — 3:4, но пробились в полуфинал Лиги чемпионов. Спустя всего несколько дней коллективы Хосепа Гвардиолы и Маурисио Почеттино вновь сошлись на том же стадионе.

Оба тренера не обошлись без изменений в составе по сравнению с предыдущей игрой. Например, у хозяев всего во второй раз в текущем сезоне АПЛ с первых минут на поле вышел 18-летний полузащитник Филип Фоден.

И в результате именно ему удалось открыть счёт уже на пятой минуте после скидки Серхио Агуэро. Правда, сам аргентинец в этом эпизоде, возможно, находился в положении вне игры. Для самого юного таланта данный гол стал дебютным в АПЛ.

После этого «Манчестер Сити» практически до самого финального свистка контролировал ход встречи и позволил сопернику создать лишь пару опасных моментов. В частности, гости претендовали на пенальти за игру рукой у Кайла Уолкера, но судья не стал его назначать. Подопечные Гвардиолы же вполне могли увеличить преимущество в счёте, но забить больше не смогли.

Однако главное — это удавшаяся месть «Тоттенхэму». К тому же «горожане» набрали три важнейших очка в борьбе за чемпионство и выиграли 25-й домашний матч во всех турнирах, что стало новым клубным рекордом. Лондонцы, напротив, уступили в пяти гостевых встречах подряд впервые за 15 лет.

Единственной же ложкой дёгтя для победившей стороны является травма Кевина Де Брёйне. Бельгиец получил повреждение колена ещё в первом тайме и не смог продолжить игру.

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Хет-трик испанского бомбардира

В другом матче игрового дня АПЛ был зафиксирован хет-трик. Три мяча Айосе Переса помогли «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон» и практически гарантировать себе сохранение места в элите на следующий сезон.

Сам Перес два раза отличился в середине первого тайма (забил дважды за пять минут) и поставил точку в матче незадолго до финального свистка. Отрадно, что результативную передачу на свой счёт записал экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон.

В активе Айосе же теперь значатся десять голов в текущем сезоне АПЛ. Для испанца данный хет-трик стал не только вторым в карьере, но и первым в элитном дивизионе национального первенства.

Окончание результативной серии Месси

В чемпионате Испании «Барселона» одержала очередную победу, на этот раз каталонцам удалось обыграть «Реал Сосьедад». Впрочем, сан-себастьянцы на «Камп Ноу» не тушевались и сумели навязать полуфиналисту Лиги чемпионов серьёзную борьбу.

Для начала хозяева долго не могли открыть счёт и сумели сделать это лишь на последней минуте первого тайма, когда Клеман Лангле головой замкнул подачу Усмана Дембеле с корнера. Для защитника этот мяч стал дебютным в Примере в составе «Барсы».

Однако гости сдаваться не собирались и после перерыва сумели отыграться. Хуанми позволили убежать на рандеву с вратарём, и нападающий уверенно реализовал представившийся ему шанс.

Но терять очки в матче с уступающим в классе соперником в планы лидера явно не входило и буквально в следующей атаке команда вновь вышла вперёд. В нужный момент напомнил о себе лидер «Барсы» Лионель Месси, который записал на свой счёт результативную передачу на Жорди Альбу. А вот забить аргентинцу так и не удалось — он прервал пятиматчевую серию в чемпионате страны с забитыми мячами.

Ради победы пришлось серьёзно потрудиться и главному преследователю каталонцев «Атлетико». Мадридцы были невероятно близки к потере очков в Эйбаре, но всё же вырвали викторию на 86-й минуте благодаря точному удару Тома Лемара.

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Неожиданный герой «Баварии»

В Германии сделала шаг к очередному чемпионству «Бавария». В субботу мюнхенцы с минимальным счётом переиграли «Вердер». При этом подопечные Роберта Ковача весь матч владели неоспоримым преимуществом, но мяч упорно не шёл в ворота соперников. В каких-то эпизодах бременцев выручал Иржи Павленка, а в паре моментов от верных голов гостей спасла перекладина.

В условиях такого невезения главным героем встречи неожиданно стал центральный защитник хозяев Никлас Зюле. Для начала он оставил соперника в меньшинстве. По истечении часа игры Милош Велькович ударил Никласа локтем в лицо, за что получил вторую жёлтую карточку.

А за 15 минут до конца матча, когда некоторым болельщикам уже начало казаться, что фортуна окончательно отвернулась от «Баварии», три очка ей принёс дальний выстрел Зюле с серьёзным рикошетом. Так мюнхенцы одержали важнейшую победу и теперь могут спокойно ждать матча главного преследователя — дортмундской «Боруссии» — с «Фрайбургом», который состоится в воскресенье.

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Историческое достижение Роналду

А в Италии судьба золотых медалей оказалась определена уже за семь туров до финиша. «Ювентус» мог обеспечить себе восьмой титул подряд ещё на прошлой неделе, но резервным составом уступил аутсайдеру СПАЛу.

После вылета из Лиги чемпионов футболисты «старой синьоры» собрались и дома обыграли «Фиорентину», что сделало их недосягаемыми для преследователей. Причём уже на шестой минуте хозяева пропустили, однако нашли в себе силы не только отыграться, но и вырвать победу — 2:1.

Теперь на счету «Юве» значатся 35 скудетто, если не брать в расчёт два чемпионских титула, которых клуб был лишён по итогам коррупционного скандала в середине нулевых.

Туринцы — первая команда в топ-5 сильнейших европейских лиг, которая сумела выиграть национальное первенство восемь раз подряд.

А Криштиану Роналду стал обладателем заметного достижения. Португалец — первый футболист в истории, которому удалось выиграть чемпионаты Англии, Испании и Италии. По этому случаю расчувствовавшийся нападающий даже пообещал, что не покинет Турин вопреки слухам СМИ.

«Это был очень хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок Италии, завоевали скудетто. Чувствую счастье и радость, победить было нелегко. Злился ли я из-за вылета из Лиги чемпионов? Невозможно побеждать всегда. Мы сделали всё возможное, но только одна команда может выиграть трофей. Я приложил все усилия, чтобы помочь команде. Постараюсь сделать это ещё раз в следующем сезоне. «Ювентус» полон позитива, ведь мы завоевали два важных трофея. В следующем году будет лучше. Останусь в «Ювентусе» на тысячу процентов», — приводит слова Роналду сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Четыре мяча для Слуцкого

Суббота получилась успешной сразу для нескольких россиян, которые пытаются построить карьеру в Европе, и первый из них — Леонид Слуцкий. «Витесс» отечественного тренера в домашнем матче чемпионата Нидерландов разгромил «ПЕК Зволле» — 4:1, тем самым прервав неудачную серию из шести встреч без побед.

Главным героем игры стал нападающий арнемцев Брайан Линссен, которому удалось оформить хет-трик. Теперь на счету 28-летнего голландца значатся 12 мячей в текущем сезоне национального первенства, а данный хет-трик стал для него лишь вторым в карьере.

Российскому защитнику Вячеславу Караваеву набрать баллы за результативность не удалось, а на 56-й минуте он и вовсе был заменён.

Дебютный гол Жамалетдинова

Наконец, в чемпионате Польши первым мячом за «Лех» удалось отметиться Тимуру Жамалетдинову. Отечественный нападающий вышел на замену в самом конце первого тайма матча с «Ягеллонией» и отметился голом за десять минут до финального свистка. Точный удар россиянина помог «Леху» уйти от поражения. Результативный матч закончился со счётом 3:3. Команда Жамалетдинова в настоящий момент идёт на восьмом месте высшего дивизиона чемпионата страны.

Тимур был арендован клубом из Познани у ЦСКА зимой, но пока получает не слишком много игрового времени. Он ни разу не попадал в основу на матчи «Леха» и довольствовался лишь выходами на замену в концовках. Игра с «Ягеллонией» стала для молодого форварда первой, в которой он провёл на поле целый тайм, и Жамалетдинову сразу же удалось отличиться.