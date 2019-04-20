«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Сити» принёс гол 18-летнего Филипа Фодена, забившего на пятой минуте после передачи Серхио Агуэро.

Такой результат позволил «горожанам» набрать 86 очков и вновь подняться на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

«Тоттенхэм» с 67 очками остался третьим.

Ранее стали известны претенденты на звание футболиста года в Англии.

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