«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Сити» принёс гол 18-летнего Филипа Фодена, забившего на пятой минуте после передачи Серхио Агуэро.

Такой результат позволил «горожанам» набрать 86 очков и вновь подняться на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

«Тоттенхэм» с 67 очками остался третьим.

Ранее стали известны претенденты на звание футболиста года в Англии.