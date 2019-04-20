«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Примеры
Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
У сине-гранатовых забивали защитники Клеман Лангле и Жорди Альба.
В составе «Реал Сосьедада» отличился Хуанми.
«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, имея девять очков преимущества над ближайшими преследователями из клуба «Атлетико Мадрид».
Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим АПЛ, Серию А и Примеру.