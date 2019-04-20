«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Примеры

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Футболисты «Барселоны» добыли домашнюю победу в рамках 33-го тура испанской Примеры.

Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

У сине-гранатовых забивали защитники Клеман Лангле и Жорди Альба.

В составе «Реал Сосьедада» отличился Хуанми.

«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, имея девять очков преимущества над ближайшими преследователями из клуба «Атлетико Мадрид».

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим АПЛ, Серию А и Примеру.

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