Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим АПЛ, Серию А и Примеру

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим титулы чемпиона Английской-премьер лиги (АПЛ), испанской Примеры и итальянской Серии А.

Об этом сообщает Squawka.

Это достижение стало возможным после досрочного завоевания «Ювентусом» чемпионства в Серии А по итогам сезона-2018/19. Для 34-летнего Роналду это был первый сезон в составе бьянконери.

Прежде португальский форвард дважды выиграл Примеру в составе мадридского «Реала» — в сезонах-2011/12 и 2016/17. А ещё раньше Роналду три раза стал чемпионом АПЛ, играя за «Манчестер Юнайтед», — в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2008/09.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Серии А.