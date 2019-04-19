«Вред спортивному будущему»: в Англии региональный футбольный клуб обвинили в расизме по отношению к 10-летнему игроку

Суд города Рединга признал региональный английский клуб «Виннерш Рейнджерс» виновным в проявлении расизма по отношению к 10-летнему футболисту и постановил выплатить пострадавшему денежную компенсацию в размере £3 тыс. Иск подал отец мальчика, который счёл решение тренера заменить его сына в ходе одной из игр проявлением расизма. Однако представители клуба не согласны с вердиктом и утверждают, что наставник команды хотел дать возможность всем игрокам выйти на поле.

Расистские скандалы в английском футболе — не такая уж редкость, и зачастую в их центре оказываются известные игроки, выступающие за ведущие команды Премьер-лиги. Однако на этот раз речь идёт о ситуации с 10-летним мальчиком.

Суд города Рединга признал действия тренера детской команды местного «Виннерш Рейнджерс» дискриминацией и психологическим насилием и обязал клуб выплатить денежный штраф в размере £3 тыс. в качестве компенсации.

Инцидент произошёл летом 2018 года во время предсезонного турнира. По ходу одной из встреч специалист выпустил на поле нового футболиста. Отец заменённого мальчика счёл данное решение несправедливым и предположил, что специалист руководствовался расистскими принципами. Он обратился в местный департамент по защите прав детей, после чего последовал судебный иск в отношении клуба.

Тем не менее в сентябре ребёнок вновь присоединился к тренировкам, однако затем неожиданно для многих покинул команду и больше не возвращался. По словам родителей, его вынудили это сделать.

«Тренер вёл себя неподобающим образом по отношению к моему сыну и ко мне. Эти люди нанесли вред его спортивному будущему. С тех пор он прекратил играть в футбол, хотя до этого мечтал стать известным игроком», — цитирует обвинителя The Sun.

По итогам расследования «Виннерш Рейнджерс» признали виновным, хотя по словам представителей клуба, они не имели возможность лично присутствовать на заседании суда, так как им не пришло соответствующее уведомление. Они лишь были поставлены перед фактом спустя несколько месяцев после инцидента.

Кроме того, пресс-атташе команды Фил Чик, по совместительству занимающий должность наставника одной из детских команд, представил иную версию произошедшего. По его мнению, отец юного спортсмена слишком ревностно защищал интересы своего сына и неверно истолковал действия тренерского штаба.

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«Самое важное для нас — чтобы дети наслаждались футболом. Но если ребёнок является и хорошим игроком, то это определённо большой бонус. Замена — часть игры. Тренер просто хотел дать всем равные возможности и одинаковое количество времени на поле», — приводит слова Чика The Telegraph.

Он отметил, что в «Виннерш Рейнджерс» все были неприятно удивлены не только произошедшим, но и решением суда, в том числе размером штрафа.

Дело в том, что коллектив из Рединга представляет собой некоммерческий проект, финансируемый за счёт добровольных сборов. Все средства идут на покупку инвентаря и формы для игроков, а также на взносы за участие в соревнованиях. По подсчётам руководства, сумму в £3 тыс. они смогут полностью компенсировать лишь за 18 месяцев.

«Потеря нескольких тысяч фунтов является большим ударом для любого регионального клуба вроде нашего. Однако я уверен, что мы сможем оспорить решение суда и вернуть наши деньги», — заявил Чик.

Кроме того, он выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой юного спортсмена, который подавал большие надежды.

«К сожалению, складывается впечатление, что во всей этой ситуации про ребёнка совсем забыли. Из-за произошедшего он больше не сможет играть в футбол за местный коллектив», — добавил пресс-атташе.

Клуб намерен обжаловать решение суда в начале мая. Чик выразил недоумение по поводу того, что разбирательство проходило без участия стороны защиты. Кроме того, им не были предоставлены все необходимые документы, имеющие отношение к делу.

Интересно, что на сторону «Виннерш Рейнджерс» встала и Ассоциация футбола Беркшира и Бакингемшира. Совместно с ней клуб провёл два внутренних расследования, которые также не выявили ничего противозаконного в действиях тренера.

На данный момент представители организации отказались от комментариев по поводу дела.

«Мы осведомлены о решении клуба оспорить обвинение в суде. Однако до разрешения ситуации мы не намерены никак её комментировать», — отметили в ассоциации.