СМИ: В Англии отец 10-летнего футболиста засудил за расизм клуб после замены своего сына
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, клуб «Виннерш Рейнджерс» оштрафован на £3 тыс. решением суда. Вердикт был вынесен на основе иска отца одного из игроков команды.
Во время предсезонного турнира в 2018 году тренер команды заменил его сына. На основании этого факта отец подал иск за расизм и эмоциональное насилие над несовершеннолетним.
В клубе рассчитывают подать апелляцию на данный вердикт и не признают обвинения.
Ранее сообщалось, что футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма.