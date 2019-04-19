СМИ: В Англии отец 10-летнего футболиста засудил за расизм клуб после замены своего сына

Отец одного из юных футболистов команды «Виннерш Рейнджерс» выиграл суд у клуба по делу о расизме и эмоциональном насилии, основанное на замене его 10-летнего сына во время предсезонного турнира.

Как сообщает Daily Mail, клуб «Виннерш Рейнджерс» оштрафован на £3 тыс. решением суда. Вердикт был вынесен на основе иска отца одного из игроков команды.

Во время предсезонного турнира в 2018 году тренер команды заменил его сына. На основании этого факта отец подал иск за расизм и эмоциональное насилие над несовершеннолетним.

В клубе рассчитывают подать апелляцию на данный вердикт и не признают обвинения.

Ранее сообщалось, что футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма.