СМИ: В Англии отец 10-летнего футболиста засудил за расизм клуб после замены своего сына

Короткая ссылка
Отец одного из юных футболистов команды «Виннерш Рейнджерс» выиграл суд у клуба по делу о расизме и эмоциональном насилии, основанное на замене его 10-летнего сына во время предсезонного турнира.
СМИ: В Англии отец 10-летнего футболиста засудил за расизм клуб после замены своего сына
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, клуб «Виннерш Рейнджерс» оштрафован на £3 тыс. решением суда. Вердикт был вынесен на основе иска отца одного из игроков команды.

Во время предсезонного турнира в 2018 году тренер команды заменил его сына. На основании этого факта отец подал иск за расизм и эмоциональное насилие над несовершеннолетним.

В клубе рассчитывают подать апелляцию на данный вердикт и не признают обвинения.

Ранее сообщалось, что футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить