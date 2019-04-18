Футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма

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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сообщила о проведении акции, направленной на привлечение внимания к вопросам дискриминации по расовому признаку.
Футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба PFA, в знак протеста против расистских оскорблений игроки на один день откажутся от использования соцсетей.

Отмечается, что данная кампания под названием «#Enough» должна обратить внимание на необходимость того, чтобы платформы социальных сетей брали на себя ответственность за борьбу с расизмом, которому подвергаются профессиональные футболисты и другие пользователи в интернете.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу был прерван из-за проявлений расизма на трибунах.

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