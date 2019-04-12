Матч чемпионата Франции по футболу был прерван из-за проявлений расизма на трибунах

Матч 32-го тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Амьеном», который состоялся в пятницу, 12 апреля, и завершился со счётом 0:0, прерывался на несколько минут из-за проявлений расизма со стороны болельщиков.

Об этом сообщает издание L’Equipe.

Отмечается, что во втором тайме встречи фанаты «Дижона» выкрикивали оскорбления на почве расизма в адрес капитана «Амьена» Принса Гуано, из-за чего встреча была прервана на пять минут, а некоторые футболисты даже покинули поле, уйдя в подтрибунные помещения.

После беседы между игроками обеих команд и болельщиками встреча была продолжена, но, по информации издания, футболисты «Дижона» и «Амьена» договорились о том, что в случае повторных случаев проявления расизма со стороны фанатов они покинут поле. Впрочем, этого удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Англии арестовали подростка за оскорбление в адрес футболиста «Хаддерсфилда» на почве расизма.