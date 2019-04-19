Семь голов в Лондоне, спасение «Айнтрахта» и красивый штрафной Ляказетта: чем запомнились ответные матчи 1/4 финала ЛЕ

В Лиге Европы состоялись ответные четвертьфинальные матчи. «Челси» и «Славия» на двоих забили семь мячей в Лондоне, а к 27-й минуте отличились пять раз. «Айнтрахт» дважды поразил ворота «Бенфики» и вырвал путёвку в полуфинал. А «Арсенал» во второй раз обыграл «Наполи» благодаря красивому удару Александра Ляказетта со штрафного.

«Челси» — «Славия»

Самый результативный и зрелищный матч игрового дня состоялся в Лондоне, где «Челси» и «Славия» на двоих забили семь мячей. Футболисты команд, возможно, вдохновились противостоянием «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и сходу принялись поражать ворота друг друга. Уже к 17-й минуте хозяевам удалось отличиться трижды, причём свою фамилию на табло зажёг и один из лучших бомбардиров турнира Оливье Жиру.

Для француза этот мяч стал десятым в текущем розыгрыше Лиги Европы, и он догнал по этому показателю Виссама Бен-Йеддера из «Севильи». Кроме того, чемпион мира стал лишь третьим футболистом, которому удалось забить в ЛЕ десять и более раз, за последние три сезона. Примечательно, что у лучшего бомбардира Лиги чемпионов Лионеля Месси в активе на данный момент значатся те же десять голов.

Возвращаясь к матчу в Лондоне, футболисты команд на трёх мячах не остановились и продолжили забивать. Уже к 27-й минуте «Челси» вёл — 4:1, а соперникам удалось отличиться дважды за две минуты.

Казалось, «Славии» после такого начала можно завершать матч досрочно, но после перерыва пражане собрались и стремительно отыграли два мяча. При этом все три точных удара у гостей создали Томаш Соучек и Петр Шевчик. Первый отличился и дважды ассистировал партнёру, а второй помог забить Соучеку и оформил дубль.

Для того, чтобы пробиться в следующий круг, «Славии» требовалось вырвать победу, но на это сил у гостей уже не хватило, и «Челси» во второй раз в истории вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Айнтрахтом».

«Айнтрахт» — «Бенфика»

В свою очередь команде из Франкфурта-на-Майне удалось сотворить камбэк в противостоянии с «Бенфикой». В Лиссабоне немецкий коллектив проиграл — 2:4, а самый молодой хет-трик в истории турнира оформил Жоау Секейра. После этого нападающего нарекли преемником Криштиану Роналду, а СМИ стали отправлять юного футболиста в европейские топ-клубы.

Такое внимание не пошло нападающему на пользу: во втором матче он был практически незаметен и нанёс всего два удара по воротам соперника.

«Айнтрахту» же, который играл без двух основных центральных защитников, удалось открыть счёт незадолго до перерыва благодаря точному удару Филипа Костича, а во втором тайме — добиться нужного перевеса после добивания Себастьяна Роде. «Бенфике» необходимо было забивать хотя бы раз, но команда за весь матч нанесла лишь два удара в створ ворот соперника и спастись не смогла.

Вдобавок ещё до перерыва арбитр удалил главного тренера гостей Бруну Лаже за излишние эмоции, и остаток встречи он вынужден был досматривать с трибун.

Однако в Португалии после финального свистка обсуждали исключительно первый гол хозяев, который получился по-настоящему спорным. Костич подправил мяч в сетку, находясь в явном положении вне игры, но судья на линии умудрился этого не заметить, а VAR в Лиге Европы будет задействован лишь в финале.

«Наполи» — «Арсенал»

Достаточно уверенно пробилась в полуфинал и вторая английская команда «Арсенал», однако в ответном матче лондонцев с «Наполи» также не обошлось без спорного судейского решения. В середине первого тайма при счёте 0:0 нападающему неаполитанцев Аркадиушу Милику удалось открыть счёт, но арбитр зафиксировал сомнительное положение вне игры. А ведь забитый мяч по-настоящему дарил хозяевам надежду, учитывая, что на выезде они уступили — 0:2.

В результате спустя десять минут «Арсенал» окончательно похоронил шансы соперника на выход в полуфинал благодаря шикарному удару Александра Ляказетта со штрафного в 30 метрах от ворот. Справедливости ради, голкипер «Наполи» Алекс Мерет перед самым выстрелом француза сделал шаг в закрытый стенкой угол, и именно на этом шаге форвард поймал оппонента.

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для гостей стала травма Аарона Рэмси, который повредил заднюю поверхность бедра по ходу первого тайма и вынужден был попросить замену.

В остальном поклонники «канониров» могут быть довольны, ведь их любимцы уверенно переиграли вторую команду Италии и во второй год подряд добрались до полуфинала Лиги Европы.

«Валенсия» — «Вильярреал»

В прошлом сезоне на пути «Арсенала» в решающий матч турнира встал «Атлетико». Теперь помешать лондонцам попытается другая испанская команда — «Валенсия» Дениса Черышева. Причём для главного тренера английского коллектива Унаи Эмери это противостояние станет особенным, ведь он возглавлял «летучих мышей» на протяжении четырёх лет (2008—2012) и трижды брал с ними бронзовые медали Примеры.

На этот раз «Валенсия» под руководством Марселино легко прошла сражающийся за выживание «Вильярреал». В первом матче команда Черышева на выезде обыграла соперника — 3:1, а в ответном — отправила в ворота оппонента два безответных мяча.

Сам Денис вновь остался на скамейке запасных, но на этот раз на поле так и не появился. Видимо, тренерский штаб решил поберечь россиянина перед важными встречами чемпионата страны.

Остаётся добавить, что «Валенсия» в третий раз за последние семь лет пробилась в полуфинал Лиги Европы, однако предыдущие две попытки команды добраться до решающего матча вышли неудачными. Причём в сезоне-2013/14 бывший коллектив не пустил в финал Эмери с «Севильей».