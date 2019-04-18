Новое сражение Черышева, месть за расизм и преемник Роналду: главные интриги ответных матчей 1/4 финала ЛЕ

В четверг состоятся ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы. Денис Черышев в составе «Валенсии» постарается во второй раз огорчить «Вильярреал», которому принадлежат права на россиянина. Защитник «Наполи» Калиду Кулибали попробует отомстить «Арсеналу» за расистское оскорбление со стороны лондонского болельщика. А 19-летний талант «Бенфики» Жоау Секейра отправится в Германию после хет-трика в первой встрече с «Айнтрахтом».

«Наполи» — «Арсенал»

Противостояния «Арсенала» и «Наполи» болельщики ждали с большим интересом, однако в первом матче лондонцы сделали всё, чтобы убить интригу: забили в ворота соперника два безответных мяча.

Теперь «Наполи» дома придётся отыгрывать у «канониров» этот гандикап. Однако в истории неаполитанцев уже случались подобные камбэки. 30 лет назад на стадии четвертьфинала Кубка УЕФА команда в первом матче на выезде уступила «Ювентусу» — 0:2, но в ответной встрече разгромила соперника, забив решающий мяч в дополнительное время, и прошла дальше.

В результате «Наполи» с Диего Марадоной в составе выиграл турнир и в финале оказался сильнее «Штутгарта».

Кроме того, опытный наставник команды Карло Анчелотти лишь раз в карьере уступал «Арсеналу» в плей-офф еврокубков. В 2007-м «Милан», который на тот момент возглавлял специалист, в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл лондонцам по сумме двух встреч — 0:0, 0:2.

С особенной мотивацией в ответном матче наверняка выступит сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали — в Лондоне он подвергся расистским оскорблениям со стороны одного из местных болельщиков. Примечательно, что спустя несколько дней после этого футболист оформил первый дубль во взрослой карьере в игре Серии А с «Кьево». В преддверии поездки в Италию три очка набрал и «Арсенал».

«Валенсия» — «Вильярреал»

Непросто будет отыграться в ответном матче и «Вильярреалу», который в первой четвертьфинальной встрече уступил «Валенсии» со счётом — 1:3, пропустив два мяча в добавленное арбитром время.

Таким образом, «Валенсия» близка к тому, чтобы оказаться единственной испанской командой в полуфинале Лиги Европы.

«Вильярреал» испытывает серьёзные проблемы с травмированными футболистами. На «Месталье» команде не сможет помочь целый ряд лидеров: капитан Бруно Сориано, Даниэле Бонера, Хауме Коста, Хави Фуэго, Ману Тригерос и дисквалифицированный Альваро.

Хозяева же не смогут рассчитывать лишь на второго вратаря Хауме Доменека и Дани Парехо.

При этом «Вильярреалу» в настоящий момент приходится больше задумываться не о дальнейшем продвижении в Лиге Европы, а о сохранении места в Примере. Нынешний сезон стал для коллектива Хавьера Кальехи одним из самых неудачных за последние годы на внутренней арене, несмотря на успешное выступление в еврокубках. На время команда даже опустилась в зону вылета национального первенства, но важная победа в последнем туре над «Жироной» помогла «Вильярреалу» подняться на 15-е место.

«Валенсия» же сражается за попадание в зону Лиги чемпионов и на выходных также одержала победу в чемпионате страны. Подопечные Марселино оказались сильнее «Леванте», а российский полузащитник команды Денис Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», провёл юбилейный сотый матч в Примере.

На «Месталье» он вновь постарается огорчить собственный коллектив. В первой игре Денису это удалось. Выйдя на замену, Черышев успел отдать результативную передачу на Даниэля Васса.

«Айнтрахт» — «Бенфика»

Преимущества в два мяча удалось добиться одной из команд и в противостоянии «Бенфики» и «Айнтрахта». Дома португальская команда одержала победу — 4:2, а главным героем матча стал 19-летний талант Жоау Секейра, который оформил самый «молодой» хет-трик в истории турнира.

После этой встречи в СМИ сообщили, что нападающим интересуются сразу несколько топ-клубов, в частности, сообщалось о готовности «Ювентуса» заплатить за «преемника» Криштиану Роналду €75 млн.

Теперь в Германии к Секейре будет приковано ещё большее внимание. Однако в составе хозяев ему постарается ответить другой молодой талант Лука Йович. Права на серба до сих пор принадлежат именно «Бенфике», что не помешало ему огорчить собственную команду в первом матче.

Буквально накануне ответной встречи стало известно, что «Айнтрахт» выкупил права на форварда у португальского клуба. Сумма, в которую франкфуртцам обошёлся футболист, неизвестна, но контракт с ним подписан до 2023-го.

При этом серьёзной проблемой для немецкого коллектива станет отсутствие сразу двух основных центральных защитников. Эван Н’Дика получил красную карточку в Лиссабоне, а Мартин Хинтереггер травмировался в последнем матче Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:3). К тому же не успел восстановиться к ответному матчу нападающий Себастьян Аллер, который в текущем сезоне набрал во всех турнирах 31 балл по системе «гол + пас» (19 + 12).

Таким образом, у «Бенфики» есть все шансы в четвёртый раз в истории выйти в полуфинал Лиги Европы. Причём в последних двух случаях лиссабонцы на этом не останавливались и в 2013-м и 2014-м дважды подряд играли в финале, но потерпели поражение от «Челси» и «Севильи» соответственно.

«Челси» — «Славия»

В свою очередь лондонцы после победы в выездном матче с минимальным счётом примут «Славию» в ранге главного фаворита турнира. Именно так считают букмекерские конторы, которые оценивают вероятность успеха подопечных Маурицио Сарри коэффициентом 2.7. На возможную победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 4, а на триумф «Валенсии» — 6.

При этом футболисты «Челси» во втором по значимости еврокубке не оставляют шансов соперникам. В 11 матчах команда одержала десять побед при одной ничьей и забила 26 мячей при четырёх пропущенных. Кроме того, лондонцы — единственный коллектив из числа добравшихся до четвертьфинала Лиги Европы, который ранее завоёвывал трофей.

А на этот раз победа для коллектива Сарри особенно важна, учитывая невероятно напряжённую борьбу за попадание в топ-4 АПЛ, тогда как успех в ЛЕ принесёт путёвку в Лигу чемпионов. При этом в воскресенье «Челси» опустился на пятое место национального первенства после поражения от «Ливерпуля» — 0:2.

«Славии» же остаётся надеяться лишь на чудо. В случае сенсации чешская команда может впервые за 23 года пробиться в полуфинал турнира. Причём в 1996-м этот успех также покорился «Славии», которая за шаг до решающего противостояния дважды уступила «Бордо» с одинаковым счётом — 0:1.