Травма Черышева, гол престижа Головина и разгром МЮ: главные события воскресенья в европейском футболе

«Пари Сен-Жермен» в восьмой раз стал чемпионом Франции, обыграв «Монако» благодаря хет-трику Килиана Мбаппе. В составе монегасков мяч престижа забил Александр Головин. Другой россиянин, Денис Черышев, получил очередную травму в матче Примеры. А в АПЛ «Эвертон» отправил четыре мяча в ворота «Манчестер Юнайтед». RT рассказывает о главных футбольных событиях воскресенья в ведущих европейских чемпионатах.

Восьмой титул ПСЖ и достижение Мбаппе

Чемпионом Франции ожидаемо стал ПСЖ, создавший серьёзный отрыв от соперников. Для того чтобы гарантировать себе восьмой титул, парижанам даже не пришлось выходить на поле, поскольку главный преследователь лидера — «Лилль» — ранее не сумел на выезде обыграть «Тулузу» и лишился даже математических шансов на завоевание трофея.

Уже в ранге действующего чемпиона парижане приняли «Монако». Это было символично: именно монегаски стали последней командой, которой удалось отобрать золото у ПСЖ. Правда, в этом сезоне коллектив из княжества решает совсем другие задачи.

Несмотря на то что подопечные Томаса Тухеля после вылета из Лиги чемпионов с трудом настраиваются на игры национального первенства и набрали в последних трёх матчах Лиги 1 лишь одно очко, встречу с «Монако» они провели практически образцово.

Вновь громко заявил о себе Килиан Мбаппе, который решил не церемониться с родной командой. Уже в первом тайме нападающий оформил дубль, а после перерыва забил и третий мяч. Он стал для молодого форварда 30-м в текущем сезоне чемпионата Франции, притом что Мбаппе провёл 27 игр.

Кроме того, Килиан улучшил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Планки в 30 и более голов в национальном первенстве он достиг в возрасте 19 лет, тогда как пятикратные обладатели «Золотого мяча» делали это в 22 года. А вот Зубастик Роналдо, который завоёвывал самую престижную футбольную персональную награду дважды, 30 раз отличился за ПСВ уже в 17.

Другим важным событием стало возвращение Неймара спустя три месяца после травмы. Бразилец вышел на замену сразу после перерыва, но отличиться не сумел.

Для «Монако» же единственным приятным моментом стал гол престижа в исполнении Александра Головина. За десять минут до конца россиянин подхватил мяч на линии чужой штрафной и точно пробил в дальний угол мимо вратаря. Для отечественного футболиста этот мяч стал третьим в составе монегасков и вторым в чемпионате Франции.

Худший матч для Сульшера

Главная сенсация игрового дня произошла в Ливерпуле, где «Эвертон» не оставил ни малейшего шанса «Манчестер Юнайтед». Конечно, предполагалось, что у подопечных Уле-Гуннара Сульшера могут возникнуть проблемы после вылета из Лиги чемпионов, но всё же им необходима была победа в борьбе за попадание в первую четвёрку.

Также по теме Чемпионство «Ювентуса» и месть «Манчестер Сити»: события дня в европейском футболе «Ювентус» за пять туров до окончания первенства Италии обеспечил себе восьмой подряд титул. «Манчестер Сити» в важнейшем матче АПЛ...

В результате МЮ провёл один из худших матчей за год и уступил сопернику по всем статьям. «Красных дьяволов» практически не было видно на поле, тогда как хозяева с первых минут понеслись в атаку. И уже в дебюте Ришарлисон красивым ударом «ножницами» вывел «Эвертон» вперёд.

Гости немного отодвинули игру от собственных ворот лишь к середине тайма, но стоило болельщикам подумать, что команда приходит в себя, как Давиду де Хеа пришлось доставать из ворот второй мяч. На этот раз отличился Гилфи Тор Сигурдссон.

В перерыве Сульшер сделал сразу две замены, но это не помогло, и в начале второго тайма «Эвертон» довёл дело до разгрома, а спустя ещё десять минут поставил точку в матче — 4:0.

«Красные дьяволы» после беспроигрышной серии под руководством Сульшера снова переживают кризис. Они проиграли два последних матча с общим счётом 0:7, а теперь рискуют не попасть в ЛЧ в следующем сезоне. Кроме того, команда установила антирекорд по количеству пропущенных за сезон АПЛ мячей — 48.

«Эвертон», напротив, на финише набрал неплохой ход. В пяти последних турах чемпионата ливерпульцы одержали четыре победы, причём обыграли не только МЮ, но и «Челси» с «Арсеналом». При этом неделю назад подопечные Марку Силвы умудрились уступить уже вылетевшему из АПЛ «Фулхэму».

Reuters

Сенсационное поражение «Арсенала»

Вслед за «Манчестер Юнайтед» неожиданное поражение потерпел «Арсенал», который дома не справился с «Кристал Пэлас». Причём если подопечные Сульшера вышли на поле после вылета из Лиги чемпионов, то «канониры» играли на фоне положительных эмоций от выхода в полуфинал второго по значимости еврокубка.

Но уже на 17-й минуте «Арсенал» пропустил от Кристиана Бентеке, который забил первый мяч в Премьер-лиге за год. Отыграться хозяева смогли лишь после перерыва, но тут же пропустили ещё два мяча. Ответный гол Пьера-Эмерика Обамеянга за десять минут до финального свистка не спас команду от поражения.

Примечательно, что для «Арсенала» нынешнее домашнее поражение стало лишь вторым в чемпионате, а первое лондонцы потерпели ещё в первом туре от «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас» же только в этом сезоне забил в гостях по три мяча таким грандам, как «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», и лишь мерсисайдцы в игре со скромной командой сумели добиться победы.

Победа и рекорд «Ливерпуля»

В свою очередь «Ливерпуль» на выезде встречался с аутсайдером «Кардифф Сити» и не имел права терять очки, учитывая победу «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом». Однако первый тайм матча закончился без забитых мячей. Как сказал Юрген Клопп после финального свистка, «это был подходящий момент, чтобы поскользнуться на банановой кожуре».

Однако команде в сложной ситуации удалось вырвать важнейшие три очка после перерыва. Открыть счёт маститым гостям помог стандарт. После подачи углового Жоржиньо Вейналдум в касание отправил снаряд в сетку. А за десять минут до конца Мохамед Салах заработал пенальти, который реализовал Джеймс Милнер.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал уже 88 очков в текущем сезоне и побил клубный рекорд по этому показателю. Предыдущий составлял 86 баллов и был установлен в сезоне-2008/09.

Reuters

Хет-трик Бензема

В чемпионате Испании вслед за «Барселоной» и «Атлетико» победу одержал занимающий третье место «Реал». Мадридцы дома разгромили крепкий «Атлетик».

При этом первый тайм закончился без забитых мячей, а хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Но команду, как это часто бывает в последнее время, выручил Карим Бензема. В начале второй половины встречи француз открыл счёт точным ударом головы после подачи партнёра с фланга.

На одном голе форвард останавливаться не стал и в итоге оформил первый хет-трик в сезоне. За 15 минут до конца он оказался расторопнее всех на подаче углового, а в концовке поразил уже пустые ворота после скидки Гарета Бэйла. При этом в обоих эпизодах, мягко говоря, не лучшим образом сыграл вратарь гостей Яго Эррерин, который лишил свою команду возможности побороться за очки.

Бензема же продолжает вести «Реал» вперёд. За последние семь матчей Примеры Карим записал на свой счёт 10 мячей, а в последних пяти — восемь. Кроме того, француз стал автором нескольких результативных передач. Всего же в текущем сезоне чемпионата Испании нападающий забил 21 раз и в гонке бомбардиров турнира уступает лишь Лионелю Месси (33 гола).

Reuters

Невероятные приключения VAR

В другом матче игрового дня Примеры сошлись команды, претендующие на четвёртое место и путёвку в ЛЧ — «Хетафе» и «Севилья». При этом коллектив Квинси Промеса перед поединком на «Колисеум Альфонсо Перес» опережал соперника на балл.

Но дома хозяевам, которые стали одной из сенсаций сезона, удалось неожиданно разгромить маститого оппонента и вернуть себе четвёртую строчку в турнирной таблице. При этом героями матча стали главный судья Матеу Лаос и система VAR. В первом тайме арбитр назначил сразу два пенальти в ворота гостей за игру рукой в борьбе за верховые мячи, а «Севилья» вдобавок осталась в меньшинстве, поскольку Серхио Эскудеро получил второй «горчичник».

Футболисты «Хетафе» одиннадцатиметровые реализовали, а после перерыва довели дело до разгрома. Лаос же незадолго до окончания встречи уравнял составы — прямую красную карточку за опасную игру получил Даконам Дьене, и в этом эпизоде также не обошлось без просмотра повтора.

15-е повреждение Черышева в карьере

Наконец, крайне неудачно сложился тур для Дениса Черышева. Российский полузащитник «Валенсии» попал в основу на выездной матч с «Бетисом», но спустя полчаса был вынужден покинуть поле из-за травмы. Причём повреждение он получил буквально на ровном месте. Пытаясь обогнать оппонента, Черышев неудачно наступил на ногу и тут же рухнул на газон, корчась от боли. Дениса моментально заменили на Родриго.

О степени тяжести травмы отечественного футболиста пока ничего не сообщается, но она стала для него уже второй в текущем сезоне и 15-й в карьере.

«Валенсия» же даже без Черышева увезла из Севильи три очка благодаря дублю Гонсало Гуэдеша и теперь отстаёт от четвёртого места лишь на два балла.

Победа преследователя «Баварии»

В Германии уверенную победу одержал главный и единственный преследователь «Баварии» дортмундская «Боруссия». Жёлто-чёрные в матче 30-го тура Бундеслиги в гостях отправили в ворота «Фрайбурга» четыре безответных мяча.

Главным героем в составе коллектива Люсьена Фавра стал Марко Ройс, который не только забил, но и отдал две результативные передачи. Теперь на счету нападающего значатся 24 балла за результативность (16 + 8) в 25 матчах национального первенства.

Ненадолго Ройс даже стал лучшим бомбардиром команды, но Пако Алькасер также не остался без гола. Испанец вышел на замену и реализовал пенальти. Теперь на счету обоих футболистов по 16 точных ударов. В гонке бомбардиров Бундеслиги их опережают лишь Роберт Левандовски (21) и Лука Йович (17).

Reuters

22-й гол Комличенко

Не слишком удачно сложился день для отечественного нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, который вернулся в строй после двухматчевой дисквалификации. С одной стороны, форвард забил очередной, 22-й мяч в текущем сезоне чемпионата Чехии, а с другой, его команда упустила победу над аутсайдером «Дуклой».

Ещё за 15 минут до финального свистка «Млада Болеслав» вела — 2:0, но позволила сопернику сравнять счёт. Осечка ещё больше отдалила коллектив россиянина от еврокубковой зоны.

Долгожданный триумф ПАОК

Наконец, по-настоящему историческое событие состоялось в Греции. ПАОК, владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди, впервые за 34 года выиграл чемпионат страны. Команда из Салоник гарантировала себе титул за тур до финиша благодаря разгромной победе над «Левадиакосом».

Вместе с ПАОК золото завоевали сразу несколько футболистов, ранее выступавших в РПЛ: Сверрир Ингассон, Жозе Маурисио, Понтус Вернблум и Лео Жаба.

Привёл же команду к победе Рэзван Луческу, под руководством которого она летом выбила из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский «Спартак».

Историческое чемпионство вместе с командой отпраздновали фанаты, которые едва не подожгли стадион «Тумба».