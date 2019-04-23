«Витесс» Слуцкого потерпел поражение от «Аякса» в 32-м туре Эредивизи

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, уступил «Аяксу» в матче 32-го тура голландской футбольной лиги Эредивизи.

Встреча состоялась в Амстердаме и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Аякса» дубль оформил Душан Тадич, который забил оба мяча с пенальти, также отличились Хаким Зиеш и Матейс де Лигт. У гостей голами отметились Наварон Фор и Уссама Дарфалу.

Таким образом, «Аякс» с 80 очками лидирует в чемпионате Нидерландов, а «Витесс» располагается на седьмом месте с 47 баллами.

Ранее «Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи.