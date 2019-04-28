Чемпионский гол Месси, лидерство «Ливерпуля», бомбардирский подвиг Комличенко: события субботы в европейском футболе

«Барселона» досрочно одержала победу в чемпионате Испании за три тура до конца сезона. Выиграть турнир в 26-й раз помог гол Лионеля Месси в матче с «Леванте». «Ливерпуль» сделал очередную заявку на победу в Премьер-лиге после разгрома «Хаддерсфилд Юнайтед». Дортмундская «Боруссия» фактически прекратила борьбу за чемпионство в Германии после досадного поражения в дерби. Российский нападающий Николай Комличенко забил 24 мяча в чемпионате Чехии и может установить рекорд результативности в этом турнире.

Досрочная победа «Барселоны»

В 35-м туре чемпионата Испании «Барселона» могла досрочно оформить 26-ю победу в истории. Сделать это каталонцы могли как самостоятельно, обыграв на «Камп Ноу» «Леванте», так и с помощью «Атлетико», если бы он вдруг уступил «Вальядолиду». Однако мадридцы взяли верх, и подопечным Эрнесто Вальверде пришлось выйти сверхмотивированными против непростого соперника, который в четырёх последних личных встречах одержал две победы.

Правда, наставник «Барселоны» всё равно не удержался от того, чтобы перед Лигой чемпионов дать отдых Лионелю Месси. Аргентинец начал игру на скамейке запасных вместе с Серхио Бускетсом. Их напарники честно старались сами открыть счёт — весь первый тайм прошёл под диктовку хозяев поля, а моменты у ворот «Леванте» возникали один за другим. Но всё-таки команде пришлось призвать Месси. На то, чтобы сделать своё дело, ему хватило 17 минут. Нападающий в ходе затянувшейся атаки так прицельно ударил по мячу, что достать его было невозможно.

«Леванте» после этого не сдался. Остаток матча гости провели на чужой половине поля и заслужили хотя бы ничью. Но финальный свисток всё-таки возвестил о победе «Барселоны» не только в матче, но и во всём чемпионате Испании. Произошло это в присутствии свыше 90 тысяч болельщиков. Каталонцы сократили отставание по количеству побед в Примере от «Реала» до семи — так близко они не подбирались к самой титулованной команде с 1970-х годов.

Выход «Ливерпуля» в лидеры

В английской Премьер-лиге продолжается чехарда между двумя лидерами — «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Последние месяцы обе команды поочередно сменяют друг друга на первой строчке. После второго дня 36-го тура настала очередь мерсисайдцев возглавлять турнирную таблицу.

«Ливерпуль», продолжающий также выступать в Лиге чемпионов, принимал у себя записного аутсайдера «Хаддерсфилд Юнайтед», проигравшего восемь матчей подряд, в то время как победная серия подопечных Юргена Клоппа выросла до девяти игр. Хозяева поля предсказуемо не испытали никаких проблем — уже на первой минуте Наби Кейта открыл счёт, а после него дублями отметились Мохаммед Салах и Садио Мане.

Для Салаха это была сотая игра за «Ливерпуль», и за это время он забил 69 мячей — больше чем кто-либо в истории команды. Мерсисайдцы одержали девятую победу подряд, чего с ними не случалось вот уже 13 лет. При этом они установили клубный рекорд по набранным за сезон очкам — 91 балл не покорялся команде ещё ни разу. В любом предыдущем сезоне английской Премьер-лиги такая сумма обеспечила бы «Ливерпулю» чемпионство. Однако в воскресенье «Манчестер Сити» может заработать ещё больше очков, если обыграет на выезде «Бёрнли». После этого до конца сезона останется всего два тура.

При этом за двумя лидерами продолжает расти огромная пропасть. Все претенденты на третье и четвёртое место так часто теряют очки, что даже испанская «Севилья» попросила руководство АПЛ отдать ей лишнюю путёвку в Лигу чемпионов, которая англичанам как будто бы не нужна.

Это лишний раз подтвердило поражение «Тоттенхэма» от «Вест Хэма». Несмотря на близость первой встречи с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов, лондонцы сыграли сильнейшим составом и не смогли ничем ответить на единственный гол Майкла Антонио. Подопечные Маурисио Почеттино пока ещё остаются на третьем месте с трёхочковым преимуществом над «Челси», но с такой игрой могут быстро растерять свой запас.

Упущенное чемпионство «Боруссии»

Центральным событием 31-го тура чемпионата Германии стало рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Хозяева были настроены вновь обойти «Баварию», пока она не провела свою игру, и выйти на первое место, а гостям нужны были хоть какие-то очки, чтобы сохранить прописку в Бундеслиге. Ещё никогда между двумя командами перед их встречей не было пропасти в 42 очка, которая делала «Боруссию» непререкаемым фаворитом.

Дортмундцы действительно поначалу оправдывали статус. На 14-й минуте Марио Гётце открыл счёт с подачи Джейдона Санчо — 19-летний английский вундеркинд оформил уже 14-й голевой пас за сезон. Но во время празднования ему в голову прилетела зажигалка с трибун гельзинкирхенцев, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь. Гости воодушевились и за следующие 14 минут вышли вперёд.

После перерыва их лидерство упрочилось — Марко Ройс впервые в карьере получил прямую красную карточку за опасный подкат, и его команда была тут же за это наказана третьим пропущенным мячом. Вскоре «Боруссия» осталась вовсе вдевятером из-за удаления Мариуса Вольфа. Каким-то чудом Аксель Витсель сумел в такой ситуации сократить отставание за пять минут до свистка, но Брил Эмболо установил окончательный счёт — 4:2 в пользу «Шальке». Теперь дортмундцы отстают на одно очко от «Баварии», которой предстоит сыграть с «Нюрнергом» в этом туре. Шансы на то, что мюнхенцы упустят седьмое подряд чемпионство, теперь крайне низки.

Голевой юбилей Роналду

В чемпионате Италии главная интрига разрешилась уже давно, и «Ювентус» спокойно доигрывает сезон в статусе досрочного победителя. Туринцам теперь остаётся только вмешиваться в разборки остальных команд, ведущих борьбу за еврокубки. В случае с занимающим третье место «Интером» обладатели скудетто решили, что с ним можно поделиться очками.

По ходу матча 34-го тура миланцы даже пытались одержать победу — быстрый гол Раджи Найгголана был тому подспорьем. Однако во втором тайме «Ювентус» сравнял счёт благодаря красивому голу Криштиану Роналду после не менее эффектного розыгрыша мяча с Миралемом Пьяничем. Этот гол стал для португальцы 600-м за всю свою клубную карьеру. Он забил пять раз за «Спортинг», 118 раз за «Манчестер Юнайтед», 450 раз за «Реал» и теперь 27 раз за «Ювентус».

Ничья «Интера» позволила «Роме» включиться в борьбу за третье место. После разгрома «Кальяри» со счётом 3:0 римляне сократили отставание до четырёх очков за четыре тура до финиша. Однако уже в ближайшее время их могут задвинуть «Милан» и «Аталанта» — те имеют матч в запасе, а отстают пока всего на два очка.

Конец серии ПСЖ

В субботу во Франции состоялся только один матч — финал Кубка страны между «Ренном» и ПСЖ. Парижане завоёвывали трофей все четыре последних года, что является рекордом турнира. «Ренн» этой чести не удостаивался с 1971 года, хотя пять лет назад играл уже в финале и уступил «Генгаму».

Как и полагается фавориту, ПСЖ начал встречу очень уверенно. К середине тайма Дани Алвес и Неймар забили по одному мячу. Но ещё до перерыва удача стала постепенно покидать действующих чемпионов Франции. Преснел Кимпембе срезал мяч в свои ворота после долгой атаки «Ренна». Спустя 26 минут в воротах Альфона Ареолы, заменявшего Джанлуиджи Буффона, побывал ещё один мяч.

Игроки «Ренна» почувствовали, что могут совершить кое-что невероятное, и не позволили парижанам вновь выйти вперёд. Матч перешёл в дополнительное время, в которое ни Неймар, ни Эдинсон Кавани так и не смогли отличиться вновь. Во второй 15-минутке свою команду неожиданно подвёл Килиан Мбаппе. Когда уже стало ясно, что серии пенальти не избежать, он врезался прямой ногой в колено сопернику и получил красную карточку. Без чемпиона мира ПСЖ проиграл в розыгрыше штрафных ударов, и «Ренн» отпраздновал победу. Впервые за шесть лет парижский клуб не выиграл двух турниров за один сезон.

Комличенко на грани рекорда

Российский нападающий Николай Комличенко стал героем последнего тура основной стадии чемпионата Чехии. 23-летний игрок клуба «Млада Болеслав» оформил дубль в матче с «Фаставом» и помог одержать разгромную победу со счётом 3:0. Помимо гола на 17-й минуте и реализованного пенальти Комличенко также отдал результативный пас Томашу Пржикрылу, поставившему точку в матче.

Всего в 30 матчах национального первенства Комличенко забил 24 мяча и стал самым результативным футболистом сезона за последние семь лет. Больше него в современной Чехии забивал только Давид Лафата, у которого на счету 25 голов. В ближайшее время Комличенко сможет побить и его рекорд. Сезон в Чехии не заканчивается на двойном круговом турнире — теперь все команды разделятся на группы, чтобы поделить путёвки в еврокубки и во второй дивизион.

К сожалению, даже результативность Комличенко не позволила его команде сразиться за попадание в Лигу чемпионов. «Млада Болеслав» завершила первую часть чемпионата на седьмом месте. Теперь у команды есть лишь небольшой шанс попасть во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Для этого клубу надо одержать три подряд победы в еврокубковом плей-офф.

Интрига в Турции

В чемпионате Турции неожиданно обострилась интрига в борьбе за чемпионство. Ещё недавно «Истанбул Башакшехир» лидировал в турнирной таблице с приличным запасом в шесть очков над «Галатасараем». Но в последних трёх турах команду, за которую выступают Фёдор Кудряшок, Сердар Таски, Арда Туран, Эммануэль Адебайор и Демба Ба, словно подменили. Она набрала всего одно очко, с трудом вырвав ничью у «Ризеспора» благодаря пенальти на шестой добавленной минуте.

При этом российский защитник Кудряшов к последним неудачам «Истанбула» не причастен — он был в запасе в последних четырёх матчах. Пока уроженец Иркутской области выходил на поле, стамбульцы пропускали в среднем меньше 0,5 мяча. Когда главный тренер Абдулла Авчи посадил его на скамейку, эта статистика ухудшилась в два раза.

Сейчас «Истанбул» ещё остаётся лидером чемпионата Турции, но если «Галатасарай» одержит победу над «Коньяспором» в 30-м туре, то сравняется по очкам и выйдет на первое место за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. Вообще при равенстве баллов в первую очередь учитывается статистика личных встреч, но «Истанбул» и «Галатасарай» пока сыграли один матч, в котором была зафиксирована ничья. 19 мая команды встретятся вновь в предпоследнем туре.