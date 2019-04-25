Победа «Манчестер Сити» в дерби, громкое поражение «Арсенала» и рекорд «Баварии»: события среды в европейском футболе

«Манчестер Сити» на выезде взял верх над «Манчестер Юнайтед» и повторил свой собственный рекорд по количеству голов за сезон среди английских команд, а «Арсенал» впервые за 40 лет уступил «Вулверхэмптону». «Бавария» в рекордный, 30-й раз одержала победу в гостевом матче Кубка Германии и вышла в финал, а нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн повторил достижение форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Успех «Манчестер Сити» и фиаско «Арсенала»

Самый статусный матч дня прошёл в Манчестере, где местный «Юнайтед» принимал «Сити». Победа в нём могла поставить главного тренера хозяев Уле Гуннара Сульшера в один ряд с легендарным сэром Алексом Фергюсоном. Шотландец является последним наставником «красных дьяволов», которому удавалось обыграть «горожан» в первом дерби в карьере. Это произошло в 1987 году, и с тех пор ни один специалист не смог повторить это достижение. Позднее неудачу поочерёдно потерпели Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью.

Не удалось это и норвежцу. В период с 54-й по 66-ю минуту Бернардо Силва и Лерой Сане по разу огорчили Давида де Хеа и приблизили «Манчестер Сити» ко второй подряд победе в Английской премьер-лиге. За три тура до конца чемпионата подопечные Гвардиолы опережают «Ливерпуль» на одно очко и сыграют с не самыми сильными соперниками — «Лестером», «Бёрнли» и «Брайтон энд Хоув Альбионом».

После этой встречи в активе «горожан» стало 157 забитых мячей в сезоне. Таким образом, они повторили рекорд среди английских клубов, который сами же установили в прошлом году. Кроме того, коллектив Гвардиолы в седьмой раз взял верх над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», что ранее не удавалось ни одной команде. А сам испанец стал первым в истории тренером, три раза подряд обыгравшим «красных дьяволов» в «Театре мечты».

Настоящая сенсация состоялась в Западном Мидленде, где «Вулверхэмптон» переиграл «Арсенал». Для хозяев этот успех стал историческим. В последний раз «волки» оказывались сильнее своих соперников в сентябре 1979-го, после чего уступили в 16 встречах из 20. Девять из этих матчей состоялись в рамках Английской премьер-лиги (две ничьи и семь поражений).

Уже к концу первой половины встречи хозяева вели с непривычным для себя крупным счётом. Голы Рубена Невеша, Мэтта Доэрти и Диогу Жоты помогли «Вулверхэмптону» впервые в истории повести с разницей в три забитых мяча к перерыву в матче АПЛ. «Арсенал» был настолько деморализован, что смог ответить лишь точным ударом Сократиса Папастотопулоса. Таким образом, подопечные Унаи Эмери потерпели самое крупное поражение в истории от команды, проводившей прошлый сезон в Чемпионшипе. До этого подобным достижением обладал «Ньюкасл», обыгравший «канониров» в 1994 году (2:0).

Триллер в Мадриде

В Испании центральный матч 34-го тура прошёл в столице, где местный «Атлетико» принимал «Валенсию». Российский легионер гостей Денис Черышев не смог принять участие в игре из-за травмы, но и без него команды продемонстрировали настоящее шоу. На тот момент два самых непропускающих коллектива Ла Лиги забили пять мячей на двоих, а победа с минимальным преимуществом досталась хозяевам.

Уже на девятой минуте счёт открыл новобранец «матрасников» Альваро Мората. Испанец забил шестой мяч в Примере и вышел на второе место среди бомбардиров команды в 2019 году. Звание лучшего бомбардира «Атлетико» удерживает Антуан Гризманн, и его черёд в этой встрече настал немного позже.

К 49-й минуте «Валенсия» уже успела восстановить статус-кво усилиями Кевина Гамейро, после чего голом Гризманн. Точный удар помог ему повторить достижение Лионеля Месси и Луиса Суареса и отличиться минимум 15 забитыми мячами в пяти последних сезонах первенства Испании.

Судьба встречи решилась в последнюю четверть часа. На 77-й минуте главный арбитр воспользовался помощью системы VAR и назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Сауля в штрафной площади. К «точке» подошёл Дани Парехо и блестяще реализовал 11-метровый. Но всего четыре минуты спустя чудо-удар Анхеля Корреа принёс победу «Атлетико». Аргентинец получил мяч в 25 метрах и неотразимо пробил в угол.

Достижение «Баварии»

Не менее напряжённый матч прошёл в Бремене, где «Вердер» и «Бавария» сражались за путёвку в финал Кубка Германии. В последний раз мюнхенцы играли в главной встрече турнира четыре года назад, а их соперники и того раньше — в 2010-м.

В преддверии матча гости считались явными фаворитами. В пользу «Баварии» говорила девятилетняя победная серия в очном противостоянии с «Вердером», которая насчитывала 20 встреч подряд. В последний раз зелёно-белые брали верх в 2008 году. Та игра завершилась разгромом в исполнении гостей, за которых дублем отметился Маркус Розенберг, а ещё по голу на свой счёт записали Налдо, Месут Озил и Клаудио Писарро. У мюнхенцев два мяча забил Тим Боровски.

На этот раз автором дубля стал Роберт Левандовски, причём первый гол получился курьёзным. Вратарь «Вердера» Иржи Павленка посчитал, что мяч после удара головой Томаса Мюллера летит мимо и лишь проводил его взглядом. Однако тот попал в штангу и отскочил к поляку, который уверенно сыграл на добивании. А во втором тайме отличился и сам немец. Он стал первым футболистом в истории, которому довелось принять участие в 10 полуфиналах Кубка Германии.

«Вердер» ответил лишь двумя точными ударами и не смог остановить «Баварию» на пути к её очередному финалу Кубка страны. Таким образом, мюнхенцы установили уникальное достижение, одержав победы во всех 30 последних гостевых матчах в рамках турнира. В последний раз «ФК Голливуд» уступал на чужом в поле леверкузенскому «Байеру» в четвертьфинале розыгрыша трофея в сезоне-2008/09. В финале подопечные Ковача сразятся с «РБ Лейпцигом».

Десятый финал для «Лацио»

В Италии пока определился лишь первый финалист Кубка страны. Им стал римский «Лацио», обыгравший на вызде «Милан». Это позволило «бьянкочелести» в десятый раз добраться до главной встречи турнира. В последний раз это удавалось им два года назад, но взять трофей оказалось не под силу. Победу одержал триумфатор четырёх последних розыгрышей — «Ювентус».

Автором единственного гола стал Хоакин Корреа. На 58-й минуте он вместе с Чиро Иммобиле убежал в контратаку, после чего отправил мяч в «домик» защищавшего ворота «Милана» Пепе Рейны. Стоит отметить, что за весь матч хозяева нанесли всего два удара в створ ворот гостей. Для сравнения, у «Лацио» таких в пять раз больше.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги продлили беспроигрышную серию в Кубке Италии. Команда не уступает в основное время в последних восьми матчах турнира.

Незабитый пенальти на 95-й минуте в Донецке

На Украине завершилась очередная серия главного футбольного противостояния страны. Лидер чемпионата «Шахтёр» приехал в гости к киевскому «Динамо». Командам не удалось порадовать зрителей забитыми мячами.

Несмотря на отсутствие голов, матч запомнился бескомпромиссной борьбой и жёсткими столкновениями. Так, на двоих футболисты обеих команд заработали девять жёлтых карточек, причём на одну больше получили хозяева. Кроме того, сразу двое игроков «Динамо» не смогли продолжить встречу из-за травм. Сначала повреждение получил Тарас Степаненко, а затем Беньямин Вербич.

Ключевой момент встречи произошёл на пятой компенсированной минуте. Главный арбитр усмотрел нарушение на Дентиньо в штрафной площади и назначил пенальти. К мячу подошёл форвард «Шахтёра» Жуниор Мораес, но неудачно пробил низом и не смог переиграть голкипера «Динамо» Дениса Бойко. Матч завершился вничью, а гостям удалось сохранить семиочковое преимущество над ближайшим конкурентом.