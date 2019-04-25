«Арсенал» впервые за 40 лет уступил «Вулверхэмптону» в официальном матче

Поражение со счётом 1:3 в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу стало для «Арсенала» первым в официальных поединках с «Вулверхэмптоном» с 1979 года.

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

За предыдущие 40 лет команды провели между собой 20 официальных матчей в различных турнирах, в которых «Арсенал» отпраздновал 16 побед при четырёх ничьих.

Поражение от «Вулверхэмптона» стало для лондонского коллектива третьим в последних четырёх матчах английского чемпионата. На данный момент «Арсенал» с 66 очками в активе занимает пятую строчку турнирной таблицы, на один балл отставая от идущего четвёртым «Челси».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче чемпионата Англии по футболу.