«Арсенал» впервые за 40 лет уступил «Вулверхэмптону» в официальном матче

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Поражение со счётом 1:3 в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу стало для «Арсенала» первым в официальных поединках с «Вулверхэмптоном» с 1979 года.
«Арсенал» впервые за 40 лет уступил «Вулверхэмптону» в официальном матче
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

За предыдущие 40 лет команды провели между собой 20 официальных матчей в различных турнирах, в которых «Арсенал» отпраздновал 16 побед при четырёх ничьих.

Поражение от «Вулверхэмптона» стало для лондонского коллектива третьим в последних четырёх матчах английского чемпионата. На данный момент «Арсенал» с 66 очками в активе занимает пятую строчку турнирной таблицы, на один балл отставая от идущего четвёртым «Челси».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче чемпионата Англии по футболу.

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