«Арсенал» впервые за 40 лет уступил «Вулверхэмптону» в официальном матче
- Reuters
Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.
За предыдущие 40 лет команды провели между собой 20 официальных матчей в различных турнирах, в которых «Арсенал» отпраздновал 16 побед при четырёх ничьих.
Поражение от «Вулверхэмптона» стало для лондонского коллектива третьим в последних четырёх матчах английского чемпионата. На данный момент «Арсенал» с 66 очками в активе занимает пятую строчку турнирной таблицы, на один балл отставая от идущего четвёртым «Челси».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче чемпионата Англии по футболу.