«Арсенал» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в 31-м туре АПЛ

«Арсенал» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев — 3:1.

«Волки» смогли трижды отличиться уже в первом тайме — мячи забили Рубен Невеш, Мэтт Доэрти и Диогу Жота. После перерыва гости смогли ответить только голом Сократиса Папастатопулоса.

«Арсенал» остался на пятом месте в чемпионате Англии с 66 очками. «Вулверхэмптон» поднялся на седьмую позицию с 51 баллом.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в АПЛ благодаря голу на 88-й минуте.