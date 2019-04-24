«Арсенал» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в 31-м туре АПЛ

Короткая ссылка
«Арсенал» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев — 3:1.

«Волки» смогли трижды отличиться уже в первом тайме — мячи забили Рубен Невеш, Мэтт Доэрти и Диогу Жота. После перерыва гости смогли ответить только голом Сократиса Папастатопулоса.

«Арсенал» остался на пятом месте в чемпионате Англии с 66 очками. «Вулверхэмптон» поднялся на седьмую позицию с 51 баллом.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в АПЛ благодаря голу на 88-й минуте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить