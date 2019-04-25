«Бавария» установила новый рекорд Кубка Германии по футболу, выиграв 30 выездных матчей подряд

Победа над «Вердером» со счётом 3:2 в полуфинале розыгрыша Кубка Германии по футболу стала для «Баварии» 30-й кряду в выездных матчах в рамках турнира.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является новым рекордом турнира.

26 из 30 этих побед футболисты «Баварии» одержали в основное время, две — в дополнительное, и ещё две — в серии послематчевых пенальти. Последнее поражение мюнхенского коллектива в выездных поединках Кубка Германии по футболу датируется маем 2012 года, когда он уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 2:5 в финале турнира.

Ранее сообщалось, что «Бавария» вышла в финал Кубка Германии по футболу, где сыграет с «РБ Лейпциг».