«Бавария» установила новый рекорд Кубка Германии по футболу, выиграв 30 выездных матчей подряд

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Победа над «Вердером» со счётом 3:2 в полуфинале розыгрыша Кубка Германии по футболу стала для «Баварии» 30-й кряду в выездных матчах в рамках турнира.
«Бавария» установила новый рекорд Кубка Германии по футболу, выиграв 30 выездных матчей подряд
  • Reuters

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является новым рекордом турнира.

26 из 30 этих побед футболисты «Баварии» одержали в основное время, две — в дополнительное, и ещё две — в серии послематчевых пенальти. Последнее поражение мюнхенского коллектива в выездных поединках Кубка Германии по футболу датируется маем 2012 года, когда он уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 2:5 в финале турнира.

Ранее сообщалось, что «Бавария» вышла в финал Кубка Германии по футболу, где сыграет с «РБ Лейпциг».

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