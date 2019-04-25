«Манчестер Сити» установил рекорд английского футбола, забив 157 мячей за сезон

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Обыграв «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии, футболисты «Манчестер Сити» достигли отметки в 157 забитых мячей в официальных поединках сезона-2018/19 во всех турнирах.
«Манчестер Сити» установил рекорд английского футбола, забив 157 мячей за сезон
  • Reuters

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является рекордным для клубов элитного дивизиона английского чемпионата за всю историю его существования.

89 из 157 своих мячей в сезоне-2018/19 футболисты «Манчестер Сити» забили в чемпионате Англии, 20 — в Кубке страны, 16 — в Кубке английской лиги, 30 — в Лиге чемпионов и два — в Суперкубке Англии.

Предыдущий рекорд также принадлежал «Манчестер Сити» и был установлен в сезоне-2013/14, когда команда победила в чемпионате Англии и Кубке английской лиги.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал победу над земляками из «Юнайтед» в матче чемпионата Англии по футболу.

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