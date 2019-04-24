«Манчестер Сити» взял верх над «Манчестер Юнайтед» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Горожане» вышли вперёд на 54-й минуте благодаря голу Бернарду Силвы. На 66-й минуте Лерой Зане удвоил преимущество действующих чемпионов Англии.

Таким образом, «Манчестер Сити» поднялся на первое место в чемпионате Англии, набрав 89 очков. Манкунианцы остались на шестой позиции с 64 баллами.

Ранее «Арсенал» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в 31-м туре АПЛ.