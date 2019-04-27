Тренер дортмундской «Боруссии» Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена
- Reuters
«Означает ли наше поражение окончание борьбы за чемпионство? Да, определённо», — сказал Фавр после матча в эфире Sky Germany.
Дортмундская «Боруссия» отстаёт от лидера чемпионата — мюнхенской «Баварии» — на одно очко. У соперника коллектива Люсьена Фавра есть матч в запасе. До окончания Бундеслиги осталось три тура.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» уступила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу.