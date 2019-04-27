Тренер дортмундской «Боруссии» Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения своей команды в 31-м туре чемпионата Германии по футболу (против «Шальке», 2:4) заявил о том, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена.
Тренер дортмундской «Боруссии» Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена
  • Reuters

«Означает ли наше поражение окончание борьбы за чемпионство? Да, определённо», — сказал Фавр после матча в эфире Sky Germany.

Дортмундская «Боруссия» отстаёт от лидера чемпионата — мюнхенской «Баварии» — на одно очко. У соперника коллектива Люсьена Фавра есть матч в запасе. До окончания Бундеслиги осталось три тура.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» уступила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу.

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