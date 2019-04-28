«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра. «Бавария» ответила голом Сержа Гнабри на 75-й минуте.

«Нюрнберг» упустил шанс вырвать победу уже в компенсированное время. Пенальти на 91-й минуте не реализовал Тим Лайбольд.

Таким образом, «Бавария» упустила шанс значительно увеличить отрыв в турнирной таблице Бундеслиги от идущей на втором месте «Боруссии». В активе мюнхенцев 71 очко, а у команды из Дортмунда на два балла меньше — 69. «Нюрнберг» с 19 очками располагается на 17-м месте.

Ранее главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена.