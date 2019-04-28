«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра. «Бавария» ответила голом Сержа Гнабри на 75-й минуте.

«Нюрнберг» упустил шанс вырвать победу уже в компенсированное время. Пенальти на 91-й минуте не реализовал Тим Лайбольд.

Таким образом, «Бавария» упустила шанс значительно увеличить отрыв в турнирной таблице Бундеслиги от идущей на втором месте «Боруссии». В активе мюнхенцев 71 очко, а у команды из Дортмунда на два балла меньше — 69. «Нюрнберг» с 19 очками располагается на 17-м месте.

Ранее главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить