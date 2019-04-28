МЮ и «Челси» сыграли вничью в центральном матче 36-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:1.

МЮ вышел вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу Хуана Маты, забившего после передачи Люка Шоу.

На 43-й минуте «Челси» ответил голом Маркоса Алонсо, успешно сыгравшего на добивании после ошибки голкипера МЮ Давида де Хеа.

«Челси» с 68 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» также сохранил своё шестое место, набрав 65 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ.