«Тоттенхэм» впервые за 57 лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов
- Reuters
Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.
В полуфинале главного клубного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лондонский коллектив сыграет во второй раз за всё время своего существования и впервые с сезона-1961/62 — 57 лет назад «Тоттенхэм» дошёл до полуфинала Кубка чемпионов, предшественника современной Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил португальской «Бенфике».
За путёвку в финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов подопечные Маурисио Почеттино поспорят с голландским «Аяксом».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.