Тренер «Аякса» ответил на слова Почеттино о несправедливом преимуществе над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг отреагировал на слова наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино о несправедливом преимуществе амстердамской команды в преддверии матча полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы получаем €10 млн за выступление в Эредивизии, а «Тоттенхэму» платят в разы больше за участие в Премьер-лиге. Разве это не является несправедливостью по отношению к нам?» — приводит слова тен Хага ESPN.

Он отметил, что у команд всегда разные условия при подготовке к матчу, и с этим необходимо просто мириться и справляться.

Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 30 апреля в Лондоне. Начало — 22:00 мск.

Ранее «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии по футболу.