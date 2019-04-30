Тренер «Аякса» ответил на слова Почеттино о несправедливом преимуществе над «Тоттенхэмом»

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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг отреагировал на слова наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино о несправедливом преимуществе амстердамской команды в преддверии матча полуфинала Лиги чемпионов.
Тренер «Аякса» ответил на слова Почеттино о несправедливом преимуществе над «Тоттенхэмом»
  • Reuters

«Мы получаем €10 млн за выступление в Эредивизии, а «Тоттенхэму» платят в разы больше за участие в Премьер-лиге. Разве это не является несправедливостью по отношению к нам?» — приводит слова тен Хага ESPN.

Он отметил, что у команд всегда разные условия при подготовке к матчу, и с этим необходимо просто мириться и справляться. 

Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 30 апреля в Лондоне. Начало — 22:00 мск.

Ранее «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии по футболу.

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