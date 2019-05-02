Роналду не исключил, что станет тренером после завершения карьеры футболиста

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что после завершения игровой карьеры может стать тренером.
Роналду не исключил, что станет тренером после завершения карьеры футболиста
  • Reuters

«Карьера тренера? Я не исключаю такого варианта», — приводит слова Роналду AS.

34-летний форвард играет на профессиональном уровне с 2002 года. На данный момент он принял участие в общей сложности в 800 матчах, в которых забил 600 мячей и отдал 213 голевых передач.

Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе каждого из четырёх клубов, за которые он выступал, португалец выиграл как минимум один трофей, общее число которых в настоящий момент составляет 27.

Ранее представитель Роналду опроверг информацию о покупке самого дорогого автомобиля в мире.

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