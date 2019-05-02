«Лионель сделал этот результат»: Моуринью о поражении «Ливерпуля», прогрессе Месси и успехе «Аякса»

«Ливерпуль» в своём первом полуфинальном матче Лиги чемпионов смог обойти «Барселону» по многим показателям, однако англичанам не удалось сдержать Лионеля Месси. Такое мнение в интервью RT выразил легендарный португальский тренер Жозе Моуринью. По его словам, «Ливерпуль» не заслуживал поражения со счётом 0:3. Кроме того, Моуринью восхитился действиями «Аякса» в матче с «Тоттенхэмом», где голландцы выиграли со счётом 1:0.

«Ливерпуль» заслуживал гораздо большего»

— Сложилось впечатление, что «Ливерпуль» ничего не смог противопоставить Лионелю Месси. Почему так произошло?

— В этот раз он был действительно невероятен и по праву заслужил звание героя недели. Именно Месси сделал этот результат. «Ливерпуль» был настроен позитивно, несмотря на отсутствие Роберто Фирмино. Они проявили смелость и добились того, что оказывалось по силам мало кому за последние 20 лет, — владели мячом на «Камп Ноу» больше, чем «Барселона». Обычно каталонцы доминируют на поле по всем параметрам, однако вчера этого не произошло. У англичан имелось три хороших шанса — это уже много. Реализуй они хотя бы один из них — всё сложилось бы по-другому. Но бог футбола решил иначе.

— Удалось ли «Ливерпулю» сдержать Месси, как это было задумано?

— Они действительно отодвинули игроков «Барселоны» в глубину поля. Разумеется, у каталонцев много качественных футболистов на задней линии, таких как Жерар Пике и Серхио Бускетс. Но «Ливерпуль» очень сильно прессинговал. Все удары по воротам проходили практически по одному сценарию: Марк-Андре тер Штеген спасал свою команду, а затем на мяче первыми оказывались Вирджил ван Дейк или Жоэль Матип, и всё повторялось вновь. Именно поэтому у гостей было преимущество во владении мячом. Да, им не удалось забить, но очень многое они делали действительно хорошо. Однако после двух пропущенных голов игра распалась.

— Что произошло?

— С уверенностью можно сказать, что «Ливерпуль» заслуживал лучшего, чем поражение со счётом 0:3. Но в то же время последние два угловых могли принести «Барселоне» новые голы. И с этим англичане уже не могли бы справиться. В целом игра получилась интересной. Мне кажется, подопечные Юргена Клоппа сделали всё возможное, но заплатили за то, что не забили сами.

«Я бы сказал, что здесь всё решено»

— Можно ли говорить о том, что Месси продолжает прогрессировать, хотя ему почти 32 года?

— Думаю, да. Такие штрафные, как тот, с которого он забил свой мяч, приходят с опытом. Есть много примеров игроков, которые не являются столь феноменальными, но в то же время умеют фантастически исполнять подобные удары. Самый необычный пример — вратарь Рожерио Сени из «Сан-Паулу». К этому он пришёл благодаря ежедневным тренировкам. Мне кажется, Месси тоже продолжает практиковаться и ему это нравится.

— Автором первого гола стал Луис Суарес. Как оцените его игру?

— Он тоже был хорош. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своём имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес сумел абстрагироваться от мыслей о своём прошлом в «Ливерпуле». Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, — конкретный матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот мяч в ворота бывшей команды. Невероятное отношение к своему делу. Месси феноменален, но рядом с ним находится такой нападающий, который делает грязную, но в то же время очень важную работу.

Это был фантастический гол. Да, можно говорить об ошибках ван Дейка и Матипа, но именно Суарес увёл за собой защитника, а затем занял открывшееся пространство.

— Что скажете об остальных игроках «Барселоны»?

— В этой команде много прекрасных исполнителей. Например, отлично сыграли Жорди Альба и Иван Ракитич. Артуро Видаль привнёс в игру ощущение борьбы, настоящее желание сражаться. Тер Штеген является абсолютно современным вратарём, он хорош в каждом аспекте игры. Сейчас голкипер — гораздо больше, чем несколько сейвов. С того момента, как Клаудио Браво ушёл в «Манчестер Сити», немец не покидал ворота. Именно так должен прогрессировать молодой голкипер, которому доверяет тренер.

— Почему раньше «Барселона» в меньшей степени отдавала предпочтение контратакующей игре?

— В составе каталонцев до сих пор много игроков, выступавших ещё тогда, когда я работал в Испании. Но это совершенно другая команда. Вчера они чувствовали себя комфортно на своих местах в две линии по четыре игрока, даже когда Эрнесто Вальверде выпустил на поле правого защитника и поднял Суареса выше. И все ждали момента, чтобы забрать мяч и организовать быструю контратаку.

С психологической точки зрения очень тяжело приезжать на «Камп Ноу» с мыслью, что тебе придётся всё время защищаться. Но «Ливерпуль» был настроен позитивно. Не хочу называть это провалом. Но если бы счёт был хотя бы 1:3, на «Энфилде» развернулась бы настоящая битва. Но 0:3 — более серьёзное поражение. Футбол есть футбол, но я бы сказал, что здесь всё решено.

«Футболисты «Аякса» сражались. Они сделали всё возможное»

— После того как «Аякс» в другом полуфинальном матче забил «Тоттенхэму» на 15-й минуте, сложилось впечатление, что они будут пытаться удерживать этот счёт?

— Да, но это не так просто. Маурисио Почеттино говорил, что его тактика не совсем сработала. Это чувствовалось и со стороны. Начало матча получилось неудачным. Трём центральным защитникам было нечего делать, потому что «Аякс» играл без центрального нападающего. Когда так происходит, на остальном поле семеро играют против десятерых. Душан Тадич опустился назад, Хаким Зиеш также сместился, и «Тоттенхэму» стало непросто контролировать игру. Тренер видел это, а травма Яна Вертонгена заставила внести изменения. Тогда было принято решение выпустить на поле пару полузащитников, и игра выровнялась.

— Был ли в этом матче по-настоящему ключевой эпизод?

— Да, думаю, это момент, когда нападающий «Аякса» Давид Нерес попал в штангу и преимущество гостей едва не удвоилось. Англичане вполне могут приехать в Амстердам и забить два мяча.

— Тем не менее почувствует ли себя «Аякс» увереннее после этого результата?

— Голландцы действительно сражались. Да, они сделали всё возможное, да, они осознавали свои слабые места. Если команда пытается убежать от недостатков, у неё возникают проблемы. Но в эпизодах со штрафными ударами гости опускались очень глубоко, поскольку понимали, что не смогут справиться с дуэлями внутри штрафной площади. Осознавал ли «Тоттенхэм», что у них оставалось свободное пространство благодаря этому? Не думаю. Поэтому игра не закончена.

— Кто, по вашему мнению, является главным героем первых полуфинальных матчей?

— Вместо одного игрока я назвал бы весь фантастический «Аякс». Не думаю, что его игроки чувствовали какое-то давление до этого момента, потому что сейчас их цель стала слишком близка. Что-то похожее я ощущал с «Порту». Поэтому, мне кажется, голландцам не очень хорошо спится. На следующей неделе нас ожидает большой матч на прекрасном стадионе с великолепной атмосферой.

— Как вы восприняли новость о том, что у вратаря «Порту» Икера Касильяса случился инфаркт?

— Да, между нами возник небольшой конфликт, когда я решил вывести Икера из основного состава «Реала». Разумеется, мне было непросто принять это решение, а ему — с ним согласиться. Но мы находимся в хороших отношениях. Сразу же связался с «Порту», у клуба отличный медицинский департамент, ситуация находится под контролем. Поэтому многие настроены позитивно по поводу его выздоровления и даже продолжения карьеры. К сожалению, такое случается, несмотря на постоянные обследования, человеческая природа может принести такой сюрприз.