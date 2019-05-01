Суарес против своейбывшей команды и противостояние Ван Дейка с Месси: «Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Одного из лучших защитников мира Вирджила Ван Дейка ждёт противостояние с Лионелем Месси, а Луис Суарес получит возможность встретиться со своей бывшей командой. Хозяева же постараются продлить легендарную беспроигрышную серию на «Камп Ноу» и забить юбилейный мяч.

Второй визит Ван Дейка на «Камп Ноу» и травма Фирмино

Полуфинальные пары Лиги чемпионов в нынешнем сезоне получились по-настоящему непредсказуемыми. Если в одной сошлись две главные сенсации турнира «Аякс» и «Тоттенхэм», то в другой — действующий финалист «Ливерпуль» и один из главных фаворитов «Барселона», которая несколько дней назад стала чемпионом Испании и теперь нацелена на требл.

Это противостояние интересно сразу по нескольким причинам. Один из ведущих защитников мира Вирджил Ван Дейк попытается сдержать Лионеля Месси и Луиса Суареса. Причём для голландца эта поездка на «Камп Ноу» — не первая, ведь в 2013-м он приезжал сюда в составе «Селтика» и стал невольным участником разгромного поражения — 1:6. Но Месси в той встрече участия не принимал, как и в первой игре в Шотландии (0:1).

Впрочем, сам Ван Дейк в преддверии матча стремится не заострять внимание на соперничестве с пятикратным обладателем «Золотого мяча».

«Полагаю, Месси — лучший футболист мира. Однако речь идёт не только о нём, потому что «Барселона» в целом — высококлассная команда», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Для двух других футболистов атакующей тройки «Барсы» Суареса и Филиппе Коутиньо противостояние с «Ливерпулем» станет ещё более принципиальным, ведь оба немало поиграли за команду и покинули её за большие деньги.

«Конечно, мне будет приятно вернуться на «Энфилд». Я очень люблю это место. Мы говорили с Джорджаном Хендерсоном и сошлись на том, что это будет особенный матч», — признался перед игрой Суарес.

Но непросто в этот день придётся не только защитникам «Ливерпуля», но и обороне «Барсы», ведь ей предстоит сдерживать ударное трио английского коллектива в лице Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино, которые на троих забили уже 65 мячей во всех турнирах.

По участию бразильца в первом матче возникали вопросы, поскольку нападающий получил микронадрыв мышцы и пропустил последнюю встречу АПЛ с «Хаддерсфилдом». Но на предыгровой тренировке Фирмино работал наравне со всеми.

В остальном обе команды подходят к полуфиналу практически в полноценных составах. Разве что «Ливерпулю» не сумеет помочь травмированный уже месяц Адам Лаллана, а «Барсе» — Рафинья.

Проклятие Месси для английских команд и неприступный «Ноу Камп»

Определить фаворита в данном противостоянии — задача не из простых, но статистика не сулит ничего хорошего «Барселоне». Дело в том, что команды сыграют в плей-офф еврокубков в четвёртый раз в истории, и в трёх предыдущих случаях дальше проходил именно «Ливерпуль».

Причём дважды мерсисайдцы выбивали каталонцев из борьбы в полуфинале Кубка УЕФА. Это произошло в 1976-м и 2001-м. В обоих случаях красные в итоге завоевали трофей.

Также британский коллектив оказался сильнее оппонента в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07 благодаря двум мячам на «Камп Ноу». Мало того, на домашнем стадионе «Барселоны» «Ливерпуль» даже ни разу не проигрывал.

С другой стороны, каталонцы исторически крайне удачно играют с английскими командами в еврокубках. Достаточно того факта, что в 15 последних матчах с коллективами, представляющими Туманный Альбион, сине-гранатовые одержали 11 побед и потерпели лишь одно поражение.

Да и в текущем сезоне подопечные Эрнесто Вальверде в четырёх матчах с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» трижды отпраздновали победу и однажды разошлись миром с лондонцами дома, что позволило оппоненту пробиться в плей-офф.

На «Камп Ноу» же «Барселона» в Лиге чемпионов практически непобедима. Беспроигрышная серия каталонцев на домашнем стадионе в главном еврокубке растянулась уже на 31 матч (рекорд турнира), в которых сине-гранатовые одержали невероятные 28 побед.

Другой рекорд команда может побить уже в ближайшем матче. Следующий гол станет для «Барселоны» юбилейным 500-м в ЛЧ. Пока эту планку преодолел лишь «Реал».

Велика вероятность, что автором этого мяча станет лидирующий в гонке бомбардиров турнира с десятью точными ударами Месси. Его история противостояния с английскими клубами — особая тема. Достаточно того факта, что ворота команд с Туманного Альбиона Лионель поражает чаще, чем представителей других стран — 24 гола в 32 матчах.

«Многие приезжали на «Ноу Камп» с чётким планом и получали по голове»

Главные тренеры соперников на предматчевой пресс-конференции как обычно чётко взвешивали каждое слово и подчёркнуто уважительно высказывались о командах друг друга. Вальверде отметил, что очень важно не позволить «Ливерпулю» забить, поскольку английская команда способна преобразовать в гол любую ошибку.

«Ливерпуль» с прошлого сезона практически не изменился. Не думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов как-то изменило мерсисайдцев. Это мощная команда, которая оказывает большое давление на соперника и играет в высоком темпе. Обыграть такого оппонента будет сложно. В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл всего одну встречу в чемпионате, что подчёркивает его силу. Тройка форвардов «Ливерпуля» играет в невероятном темпе, но важно, как они получают мяч. Мы должны выиграть борьбу в полузащите, чтобы мяч до них не доходил», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В свою очередь наставник гостей Юрген Клопп высоко оценил игру Месси, но не стал выделять его одного.

«Дело не в одном Месси. Вся команда состоит из игроков высочайшего уровня. «Барселона» уже стала чемпионом. Месси перед началом сезона сказал, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов, и это звучит как угроза. Но мы тоже хотим выйти в финал. Я бы сказал, что Месси — лучший из футболистов, которых я видел, а я тренировал многих сильных игроков. Мой отец всегда говорил, что лучший — Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет», — подчеркнул немец.

Он также отметил, что «Ливерпуль» намерен показать в Барселоне свою лучшую игру.

«Ничья станет не худшим результатом. Многие приезжали сюда с чётким планом на игру и получали потом по голове. В прошлые выходные здесь неплохо сыграл «Реал Сосьедад», но проиграл. Затем достойно смотрелся и «Леванте», но «Барселона» вновь одержала победу», — добавил Клопп.