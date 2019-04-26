«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

В составе мерсисайдцев по два мяча забили Мохаммед Салах и Садио Мане. Ещё один гол в активе Наби Кейта.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал 91 очко и вернулся на вершину турнирной таблицы АПЛ, опережая «Манчестер Сити», у которого ещё игра в запасе, на два очка.

Лишившийся шансов на сохранение прописки в лиге «Хаддерсфилд» с 14 очками остался последним.

Ранее сообщалось, что МЮ пропустил 50 голов в чемпионате Англии впервые за 40 лет.