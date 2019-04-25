МЮ пропусти 50 голов в чемпионате Англии впервые за 40 лет
- Reuters
В последний раз «Манчестер Юнайтед» пропускал 50 и более голов в чемпионате Англии в сезоне-1978/79. Тогда за 42 тура команда 63 раза вынимала мяч из сетки собственных ворот.
Если принимать во внимание сезоны только с 38-ю турами, то в последний раз МЮ пропускал 50 и более голов более ста лет назад — по итогам чемпионата 1914/15.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд английского футбола, забив 157 мячей за сезон.