600-й гол Месси, промахи Салаха и Мане: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счетом 3:0. Её главным героем стал Лионель Месси, который забил свой 600-й мяч за каталонскую команду. Ещё один гол забил Луис Суарес, впервые отличившийся в нынешнем розыгрыше турнира. Встреча запомнилась промахами Мохаммеда Салаха и Садио Мане, а также двумя спорными моментами, в которых могли быть назначены пенальти.

Противостояние «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов многие успели окрестить как досрочный финал. В сравнении с «Аяксом» и «Тоттенхэмом» команды казались явными фаворитами первенства, как минимум, на бумаге. Помимо богатой истории, за английский коллектив говорил статус участника прошлогоднего главного матча турнира, а за «Барселону» — наличие в своём составе одного из лучших футболистов мира — Лионеля Месси.

Именно вокруг фигуры аргентинца и было сконцентрировано наибольшее внимание. Месси подходил к этой игре в ранге одного из главных специалистов по английским командам. В 32 встречах с коллективами с Туманного Альбиона он отметился 24 забитыми мячами, что автоматически делало его одним из главных действующих лиц. При этом многие забывали про то, что ворота «Ливерпуля» он пока так и не поразил — в двух предыдущих матчах с красными он покинул поле без забитых мячей.

Помимо Месси особое внимание было сосредоточено на двух других футболистах «Барселоны» — Луисе Суаресе и Филипе Коутиньо. Оба из них прославились именно в составе мерсисайдской команды, после чего пополнили состав «блауграны». При этом уход бразильца получился не самым красивым — на протяжении нескольких месяцев он буквально требовал от руководства клуба отпустить его в Испанию, чем заслужил не самые лестные эпитеты со стороны фанатов красных.

Что касается самих гостей, то лишить их веры в собственные силы не могли ни присутствие в составе соперника Месси, ни 31-матчевая беспроигрышная серия «Барселоны» на своём поле. В преддверии этой встречи «Ливерпуль» являлся единственной английской команды, обыгрывавшей каталонцев на «Камп Ноу» в рамках европейского клубного турнира и собирался сделать это снова. В этом ему собирался помочь его рулевой Юрген Клопп, который выиграл все 10 двухматчевых противостояний у руля красных.

В отличие от соперника, немецкий специалист не смог выпустить на поле всех лидеров. Так, Роберто Фирмино не смог составить ударную тройку с Мохаммедом Салахом и Садио Мане. Бразилец недавно получил травму и остался в запасе, а его место занял Джорджиньо Вейналдум. Кроме того, на правом фланге обороны не оказалось Трента Александера-Арнольда, которого сменил Джо Гомес.

Эрнесто Вальверде не смог рассчитывать лишь на Рафу Алькантару, поэтому представил вполне ожидаемое сочетание футболистом. Наставник сине-гранатовых ограничился лишь одним неожиданным ходом. Так, в центре полузащиты место Артура Рамоса занял его тёзка Видаль. В нападении же появились Коутиньо и Суарес, а Усман Дембеле остался на скамейке запасных.

Первые минуты встречи прошли в равной игре, изобилующей обоюдоострыми атаки. Обе команды сходу бросились вперёд и были близки к тому, чтобы открыть счёт. Не обошлось и без спорных моментов, один из которых произошёл в штрафной хозяев. Мане оказался на газоне в результате контакта с Пике но главный арбитр Бьорн Кюйперс не увидел нарушения правил. А уже спустя несколько минут голландец мог поставить пенальти в ворота гостей, но также не среагировал на попадание мяча в руку Матипа.

По истечении десяти стартовых минут команды немного успокоились и стали действовать более осмотрительно. «Барселона» попыталась установить контроль над мячом, но «Ливерпуль» активно прессинговал, не раз совершая перехваты в центре поля. Активность англичан поумерила потеря Наби Кейта. Полузащитник получил повреждение в столкновении с Иваном Ракитичем и был вынужден уступить место Джордану Хендерсону.

Всего спустя две минуты после появления на поле капитана гостей их соперники открыли счёт. Коутиньо получил мяч на границе штрафной, откатил его Альбе, а Жорди исполнил филигранную передачу в область 11-метровой отметки. Суарес оторвался от Матипа и в падении поразил ворота Бекера. Таким образом, уругваец впервые отличился в нынешнем розыгрыше турнира и стал автором 500-го гола «Барселоны» в Лиге чемпионов. Больше в ЛЧ забивал только «Реал» — на счету королевского клуба 551 точный удар.

Подопечные Вальверде постарались «засушить» игру, но вместо этого чуть не позволили своему сопернику восстановить статус-кво. Гомес вывел Мане один на один с Тер Стегеном, но форварду не хватило точности. Сенегалец пробил в одно касание, а мяч прошёл сильно выше ворот.

Концовка первой 45-минутки запомнилась не опасными атаками, а бескомпромиссной игрой в обороне. Так, Клеман Лангле получил жёлтую карточку за фол против Мохаммеда Салаха, а Джеймс Милнер довольно жёстко обошёлся с Месси. Англичанин на всей скорости врезался в аргентинца уже после того, как мяч покинул пределы поля.

В перерыве Клопп нашёл нужные слова и начало второго тайма «Ливерпуль» провёл очень ярко. За первые 15 минут гости создали сразу три стопроцентных момента, каждый из которых мог завершиться взятием ворот. Дважды на острие оказывался Милнер, а ещё раз удар наносил Салах, но безупречно действовал Тер Стеген. В двух эпизодах голкипер «Барселоны» в эффектных прыжках спасал свою команду, а в ещё одном — идеально занял позицию, намертво забрав мяч после выстрела английского полузащитника.

Вальверде незамедлительно отреагировал на это заменой — вместо Коутиньо на поле появился номинально фланговый защитник Семеду. Это помогло хозяевам немного остудить пыл своего соперника, но ненадолго. Гости смотрелись увереннее и продолжали превосходить оппонентов в свежести и целеустремлённости. Не блистал даже Месси, который был очень активен в первом тайме, но во втором больше бездействовал в центральном круге.

Но в решающий момент аргентинец всё же взял игру в свою руки и впервые в карьере отличился в матче с «Ливерпулем». Месси ворвался в штрафную и подкараулил отскок от перекладины после удара Суареса. Таким образом, Лионель отметился голом в матче с каждой из английских команд, с которыми встречался на европейской арене.

Но на этом его подвиги не закончились. Всего семь минут спустя хозяева заработали штрафной удар в 26 метрах от ворот, а Месси забил свой 600-й мяч за «Барселону». Аргентинец направил мяч точно в левый верхний угол ворот. У Бекера не было ни единого шанса спасти свою команду. Примечательно, что первый гол Месси за команду датирован 1 мая 2005 года.

В оставшееся время «Ливерпуль» мог оформить мяч престижа, но гостям отчаянно не везло. В ходе одной атаки два отличных момента имели вышедший на замену Фирмино и Салах, но мяч после удара бразильца попал в находившегося на линии защитника, а египтянин пробил в штангу.

На шестой компенсированной минуте гости почти в полном составе пошли на розыгрыш углового и чуть было не пропустили в четвёртый раз. Трое игроков хозяев оказались против двух защитников гостей, но не смогли воплотить этот момент в гол. Дембеле неудачно пробил, направив мяч прямо в руки Бекеру. «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов и практически перечеркнула шансы соперника на успех.