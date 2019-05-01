СМИ: Касильяс госпитализирован с сердечным приступом

Двукратный чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс госпитализирован в одну из португальских больниц с сердечным приступом.

Как сообщает Marca со ссылкой на португальские СМИ, 37-летний вратарь «Порту» Икер Касильяс госпитализирован с сердечным приступом. По информации источника, здоровью игрока ничего не угрожает и его состояние расценивается как стабильное.

Голкипер почувствовал себя плохо после тренировки 1 мая. Ожидается, что Касильяс не примет участия в оставшихся матчах сезона. За «Порту» испанец выступает с 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал ЛЧ.