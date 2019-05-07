«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 4:0.
В составе «Ливерпуля» по дублю оформили Дивок Ориги и Жоржиньо Вайналдум.
По сумме двух матчей 4:3 (0:3) «Ливерпуль» вышел в финал турнира, который пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Соперником мерсисайдцев станет победитель противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».
Ранее главный тренер «Аякса» назвал главное испытание для своей команды в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом».