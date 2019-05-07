«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

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Английский «Ливерпуль» одержал разгромную победу над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ливерпуля» по дублю оформили Дивок Ориги и Жоржиньо Вайналдум.

По сумме двух матчей 4:3 (0:3) «Ливерпуль» вышел в финал турнира, который пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Соперником мерсисайдцев станет победитель противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее главный тренер «Аякса» назвал главное испытание для своей команды в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом».

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