Тренер «Аякса» назвал главное испытание для команды в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом»

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Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».
Тренер «Аякса» назвал главное испытание для команды в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом»
  • Reuters

«На прошлой неделе мы забили важный мяч на выезде. Завтрашняя игра пройдёт на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам. В матче с любым представителем АПЛ темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером», — приводит слова тен Хага пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу голландской команды.

Ранее Маурицио Почеттино заявил, что «Тоттенхэму» нечего терять в ответном матче ЛЧ с «Аяксом».

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