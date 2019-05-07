Почеттино заявил, что «Тоттенхэму» нечего терять в ответном матче ЛЧ с «Аяксом»

Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».

«Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу, но ничего ещё не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас. Завтра мы должны чувствовать больше свободы для игры, ведь нам нечего терять», — приводит слова Почеттино пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу голландской команды.

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