Ещё одно английское чудо: хет-трик Моуры принёс «Тоттенхэму» волевую победу над «Аяксом» и первый в истории финал ЛЧ

«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов вслед за «Ливерпулем». Лондонский клуб одержал на выезде волевую победу над «Аяксом» со счётом 3:2 и по правилу выездного гола выиграл полуфинальную серию. Героем ответного матча стал бразилец Лукас Моура, оформивший хет-трик и забивший решающий мяч на шестой компенсированной минуте.

Английские любители футбола на этой неделе уже стали свидетелями чуда в исполнении одного из своих клубов. «Ливерпуль» совершил настоящий подвиг, пройдя «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов после поражения со счётом 0:3. Теперь удивлять болельщиков вызвался «Тоттенхэм». Стартовые условия для камбэка у подопечных Маурисио Почеттино были даже проще, чем у мерсисайдцев. Лондонцы в первом матче уступили «Аяксу» с минимальным счётом, пускай и у себя дома.

К ответной игре «Тоттенхэм» мог рассчитывать на серьёзное усиление — после дисквалификации в строй вернулся Сон Хын Мин, который в отсутствие Харри Кейна прочно удерживает позицию основного нападающего своей команды. Южнокореец забил пять мячей в пяти последних матчах Лиги чемпионов. Недавно он серьёзно подвёл команду, удалившись в матче с «Борнмутом», так что в Амстердаме он должен был вернуть должок партнёрам.

Сон Хын Мин вышел в стартовом составе вместо Фернандо Льоренте, а Мусса Сиссоко заменил Давинсона Санчеса. Таким образом, Почеттино отказался от модели с тремя защитниками, которая не дала результата в Лондоне, и оставил только двух игроков в центре обороны, насытив заодно атаку. Подстраховывать Уго Льориса должны были бывшие игроки «Аякса» Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген. Последний в прошлом матче Лиги чемпионов едва не пережил сотрясение мозга.

Эрик тен Хаг не собирался никого удивлять стартовым составом и тем более делать ставку на оборону. Голландский клуб успел приучить к тому, что остаётся верным своему стилю и благодаря этому добивается несказанных успехов в этом сезоне. Тренер выпустил на поле Нуссайра Мазрауи, чтобы тот активнее Йоэла Велтмана подключался к атакам правым флангом. Полностью свои задумки тен Хаг не воплотил в жизнь — на разминке Давид Нерес получил травму, и вместо него в атаке вышел Каспер Дольберг.

Перестановками в обороне Почеттино хотел избавить команду от давней болезни — она практически всегда пропускает первой в гостевых матчах Лиги чемпионов. Но аргентинский специалист так и не нашёл нужного рецепта, чтобы этого избежать. Уже на четвёртой минуте Душан Тадич вынудил Льориса перевести мяч на угловой, и Лассе Шоне исполнил стандарт. Мяч полетел в сторону Матейса де Лигта, которому хватило кивка головы, чтобы открыть счёт.

Сразу после розыгрыша мяча с центре поля Сон ответил ударом в каркас ворот. «Тоттенхэм» не оказался парализован из-за гола и во второй половине тайма организовал ещё две достойные атаки, которые завершали всё тот же Сон и Кристиан Эриксен. Но стоило игре гостей наладиться, как в их обороне случился провал. Душан Тадич быстро прорвался по левому флангу и отдал пас забегавшему в штрафную Хакиму Зиешу. Виктор Ваньяма остановить марокканца не смог, и тот на исполнение пробил в дальний угол, до которого Льорис допрыгнуть не сумел.

«Тоттенхэм» оказался в таком же положении, что и «Ливерпуль» — теперь ему тоже надо было отыгрывать отставание три мяча. Времени на камбэк у лондонцев было уже меньше: всего 55 минут вместо 90. Но зато им не надо было забивать четыре раза благодаря правилу выездного гола.

Почеттино перевёл команду в режим перманентного нападения, заменив в перерыве Ваньяму на Льоренте. «Аякс» не был готов к такому повороту событий и прижался к своим воротам. Гости недолго ждали момента, чтобы распечатать ворота соперника. Деле Алли не удалось поразить ворота голландцев мощным ударом, но после розыгрыша углового он отдал пас на ход Лукасу Моуре, и бразилец сумел пройти неуступчивого де Лигта и отквитать один гол.

Бразилец, проводивший 50-й матч Лиги чемпионов в составе «Тоттенхэма», на этом не остановился. Через четыре минуты Льоренте пробил в упор во вратаря «Аякса» Андре Онану, который не смог зафиксировать мяч. Моура был совсем рядом, чтобы сравнять счёт. К 59-й минуте гости полностью вернули игру под свой контроль, и им оставалось сделать всего лишь один шаг на пути к финалу Лиги чемпионов.

Он-то и оказался самым трудным для «Тоттенхэма». «Аякс» понял, что за полчаса произойти может многое, и попытался поставить на место лондонцев. Следующие несколько минут вся надежда гостей была на Льориса, но французский вратарь справлялся с каждым неожиданным ударом соперника. Выручали его и штанга, и перекладина, пропустившая над собой мяч от удара Тадича.

В компенсированное время игроки «Тоттенхэма» смогли наконец-то вернуть мяч под свой контроль. Помог в этом Онана, который получил предупреждение за задержку времени. Гости получили право на последнюю атаку, и Алли перекинул мяч Моуре в центр чужой штрафной. Бразилец идеально оценил ситуацию и пробил так, чтобы камерунский вратарь никак бы не спас команду.

Хет-трик Моуры на шестой добавленной минуте принёс «Тоттенхэму» победу и первый в истории клуба выход в финал Лиги чемпионов. Впервые за 11 лет главный трофей в европейском футболе разыграют две английские команды. 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» постараются совершить ещё одно чудо.