Возвращение Сона, 23 года без побед и английское «проклятие»: чем интересен ответный полуфинал ЛЧ «Аякс» — «Тоттенхэм»

«Аякс» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов примет «Тоттенхэм». Английской команде после поражения дома с минимальным счётом предстоит повторить подвиг самих амстердамцев 23-летней давности. При этом в составе гостей на поле выйдет отбывший дисквалификацию Сон Хын Мин. Подопечные Эрика тен Хага, в свою очередь, постараются прервать безвыигрышную серию в плей-офф еврокубка и впервые за долгое время пройти соперника из Великобритании.

Трофей для «Аякса» перед ответным матчем

Невероятное выступление «Аякса» в текущем сезоне Лиги чемпионов точно запомнится болельщикам надолго. Амстердамская команда стартовала в главном еврокубке ещё на стадии второго квалификационного раунда и сенсационно сумела добраться до полуфинала во времена, когда обеспеченные топ-клубы перестали позволять более скромным командам забираться так высоко.

Однако «Аякс» имеет хорошую возможность войти в историю и впервые за 23 года сыграть в финале турнира. Первый шаг на пути к мечте подопечные Эрика тен Хага сделали в Лондоне, где уже на 15-й минуте поразили ворота «Тоттенхэма» и довели дело до важнейшей гостевой победы.

Амстердамцы создали отличный задел в преддверии ответного матча и дома вполне могут играть на ничью. Впрочем, молодая и задорная команда не привыкла действовать практично. В каждой игре она демонстрирует максимально яркий футбол и старается забить как можно больше.

Не стал исключением и финальный поединок Кубка страны с «Виллемом II», который состоялся в субботу. «Аякс» без видимых усилий отправил в ворота соперника четыре безответных мяча и 19-й раз стал обладателем трофея. При этом тен Хаг бросил в бой практически всех лидеров. Разве что место в основе неожиданно получил оформивший дубль ветеран Клаас Ян Хунтеллар. Теперь «Аякс» намерен продолжить своё победное шествие и завоевать Лигу чемпионов и золото первенства Нидерландов.

«Тоттенхэм» же, кажется, доигрывает сезон лишь ради выступления в еврокубках. На выходных лондонцы потерпели очередное поражение в АПЛ — от скромного «Борнмута» (третье в последних четырёх матчах) и опустились на четвёртое место. Вдобавок, подопечные Маурисио Почеттино заканчивали встречу вдевятером из-за удалений Хуана Маркоса Фойта и Сон Хын Мина.

Именно кореец станет главной надеждой болельщиков «шпор» в Амстердаме, поскольку первый матч он пропускал из-за перебора жёлтых карточек. А учитывая травму Гарри Кейна, в Лондоне «Тоттенхэм» испытывал серьёзные проблемы в атаке. При этом в пяти последних матчах ЛЧ Сон отличился пять раз.

Успел вернуться в строй к ответному матчу и другой нападающий команды Эрик Ламела. А вот участие во встрече Сержа Орье и едва не получившего сотрясение мозга Яна Вертонгена находится под вопросом. У «Аякса» лазарет полностью пуст.

Воспоминания о «Манчестере»

На первый взгляд, задача «Тоттенхэма» отыграться после минимального поражения дома не выглядит невыполнимой. Однако если верить статистике, сделать это практически нереально, ведь в 18 предыдущих полуфиналах ЛЧ лишь однажды команда проходила дальше после домашнего поражения, и этой командой является «Аякс».

В 1996-м амстердамцы на «Олимпийском стадионе» уступили «Панатинаикосу» с минимальным счётом, но в Греции одержали разгромную победу и в последний раз в истории пробились в финал.

С другой стороны, коллектив из Нидерландов в принципе не слишком удачно играет на своём поле в плей-офф ЛЧ. В пассиве «Аякса» безвыигрышная домашняя серия длиной более чем 20 лет. В последний раз команда радовала своих болельщиков в Амстердаме в матчах главного еврокубка на вылет в том самом 1996-м. Тогда в четвертьфинале подопечные Луи ван Гала взяли верх над дортмундской «Боруссией».

Несмотря на потрясающее выступление «Аякса» в текущем сезоне, прервать злополучную серию до сих пор не удалось. Более того, в трёх последних домашних матчах Лиги чемпионов амстердамцы обходились без побед и неизменно пропускали первыми.

Должна придать уверенности поклонникам «Тоттенхэма» и не самая удачная статистика противостояний «Аякса» с английскими командами в плей-офф еврокубков. В четырёх последних случаях голландцы терпели поражения, плюс два года назад уступили «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы — 0:2.

«Нам снова необходимо побеждать. Играть будем только на победу»

Тем не менее наставник хозяев всерьёз намерен прервать все неудачные серии. По словам тренера, его подопечные в среду будут играть только на победу и не станут делать ставку на удержание ничейного счёта.

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«В матче с любой командой АПЛ темп будет выше, чем обычно. Нам снова предстоит прыгнуть выше головы. Это и станет главным испытанием. Нам снова необходимо побеждать, и мы будем решать эту задачу, используя свои сильные стороны. Играть нужно только на победу. Это абсолютно новый матч. На прошлой неделе удалось забить очень важный мяч на выезде. А ответная встреча пройдёт на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь «Аяксу», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Также специалист рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии ответной встречи. Он отметил, что вопросы возникают лишь по состоянию полузащитника Давида Нереса.

«Он тренируется в общей группе. Думаю, Давид сможет выйти на поле, но решение пока не принято. В остальном все здоровы и рвутся в бой. Я уже решил, кто займёт позицию правого защитника, а кто сыграет в центре поля вместе с Френки де Йонгом, но вам этого не скажу. Переполненные трибуны гарантируют прекрасную атмосферу, как уже не раз бывало прежде. Помощь болельщиков действительно важна, но путёвку в финал мы должны завоевать сами», — добавил тен Хаг.

В свою очередь наставник «Тоттенхэма» Маурисо Почеттино также призвал подопечных забыть о результате первого матча.

«Аякс» был очень хорош в Лондоне в первые полчаса. Это талантливая команда с сильными игроками и очень хорошим тренером. Они всецело заслужили выступать в полуфинале. Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу, но ничего ещё не решено. Мы знаем, что должны победить и продемонстрировать свой лучший футбол. Нас ждёт увлекательный матч. Здорово играть в полуфинале. «Тоттенхэму» нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть, ведь нам нечего терять», — подчеркнул тренер.

При этом аргентинец отметил, что для его команды сам факт выхода в полуфинал Лиги чемпионов является колоссальным достижением.

«Мы сейчас как во сне. Пять лет назад нашей задачей было ликвидировать разницу между «Тоттенхэмом» и четвёркой английских топ-клубов. Затем — выйти в Лигу чемпионов. Потом — пробиться в плей-офф турнира. И вот мы играем в полуфинале. Никто не ожидал, что мы трижды подряд будем играть в Лиге чемпионов и дойдём до этой стадии», — напомнил Почеттино.