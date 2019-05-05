«Аякс» впервые за девять лет выиграл Кубок Нидерландов по футболу

Амстердамский «Аякс» одержал разгромную победу над «Виллем II» в финале Кубка Нидерландов по футболу.

Встреча, прошедшая в Роттердаме на стадионе «Фейенорд», завершилась со счётом 4:0.

Победу «Аяксу» принесли голы Дэйли Блинда, Расмуса Кристенсена и Класа-Яна Хунтелара, оформившего дубль.

Для амстердамского клуба это первая победа в Кубке Нидерландов за девять лет — с сезона-2009/10. Всего в активе «Аякса» рекордные 19 побед в Кубке страны. На втором месте по данному показателю располагается роттердамский «Фейенорд» — 13 титулов.

Ранее сообщалось, что «Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.